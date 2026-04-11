Shirala Fort : शिराळ्याच्या 'या' किल्ल्यात संभाजी महाराजांना वाचवण्याचा अखेरचा प्रयत्न झाला होता, काय घडलं होतं नेमकं?

सांगली जिल्ह्यातील शिराळा तालुक्याचे मुख्य ठिकाण असलेले बत्तीस शिराळा हे गाव ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक दृष्टीने अत्यंत संपन्न आहे. पुणे-कोल्हापूर महामार्गावरील पेठनाका येथून मलकापूर रस्त्याने अवघ्य १४ किमी. अंतरावर हे गाव वसलेल आहे. शिवरायांच्या काळात या गावात सभोवतालच्या ३२ गावांमधून महसूल जमा केला जात असे म्हणूनच या गावाला बत्तीस शिराळा हे वैशिष्ट्यपूर्ण नाव पडले. या गावात एक मजबूत भुईकोट किल्ला उभा असून त्याला किल्ले शिराळा म्हणून ओळखले जाते. याच तालुक्यात चांदोली अभयारण्याच्या घनदाट वनराईमध्ये प्रचीतगड हा दुसरा महत्त्वपूर्ण दुर्ग आहे जो पर्यटकाना आणि इतिहासप्रेमींना आकर्षित करतो.शिराळा गावचा ऐतिहासिक वारसा इस ९०० पूर्वीपासूनचा असल्याचे संदर्भ सापडतात. हे गाव आध्यात्मिक केंद्र असून येथे समर्थ रामदास स्वामींनी इस. १६४५ मध्ये स्थापन केलेले मारुती मंदिर आणि संत गोरक्षनाथांचे वास्तव्याने पावन झालेले स्थान आहे. या गावचा सर्वात हृदयद्रावक इतिहास छत्रपती संभाजी महाराजांशी जोडलेला आहे. जेव्हा गणोजी शिर्के आणि मुकर्रबखान यांनी संभाजी महाराजांना कैद केले तेव्हा त्यांचा एक मुक्काम शिराळ्यात झाला होता. त्यावेळी शिराळ्याचे किल्लेदार तुळाजी देशमुख आणि दीक्षित यांनी आपल्या राजाला सोडवण्यासाठी प्राणांची बाजी लावून धाडसी प्रयत्न केला होता. जरी हा प्रयत्न अयशस्वी ठरला तरी शिराळ्याच्या मातीने जपलेली ही स्वामीभक्ती आजही इतिहासात सुवर्ण अक्षरांनी कोरल गेली आहे..वास्तुशास्त्राच्या दृष्टीने पाहिल्यास आज या भुईकोट किल्ल्याची काही प्रमाणात तटबंदी आणि बुजलेला खंदक अस्तित्वात आहे. मात्र अलीकडेच किल्ल्यात सुरू असलेल्या संवर्धन कार्यादरम्यान एक आश्चर्यकारक शोध लागला आहे. किल्ल्यातील एका पुरातन विहिरीतून जाणारा एक गुप्त भुयारी मार्ग समोर आलाआहे. हे भुयार नेमके कुठे जाते आणि त्याचा युद्धाच्या वेळी कसा वापर केला जात असे याबद्दल आता नवीन संशोधन सुरू झाले आहे. या शोधामुळे शिराळा किल्ल्याचे ऐतिहासिक महत्त्व अधिकच वाढल असून हा किल्ला पर्यटकांसाठी एक कुतूहलाचा विषय ठरत आहे.शिराळा हे नाव आज केवळ इतिहाससाठीच नाही तर जगप्रसिद्ध नागपंचमी उत्सवासाठी ओळखले जाते. या गावात जिवंत नागांची पूजा करण्याची अनोखी आणि प्राचीन परंपरा आहे. नागपंचमीच्या दिवशी गावकरी अत्यंत भक्तीभावाने नागांना पकडून त्यांची मिरवणूक काढतात आणि पूजन करतात. ही यात्रा पाहण्यासाठी देशच्या कानाकोपऱ्यातून आणि परदेशातूनही हजारो पर्यटक गर्दी करतात. इतिहास, अध्यात्म, शौर्यगाथा आणि लोकपरंपरा यांचा असा संगम आपल्याला केवळ बत्तीस शिराळा या नगरीतच पाहायला मिळतो.