छत्रपती शिवाजी महाराजांचे पहिले शिल्प महाराष्ट्रात नाही, तर तमिळनाडूच्या 'या' किल्ल्यावर; मराठ्यांचा ज्वलंत इतिहास, एकदा नक्की बघा

Chhatrapati Shivaji Maharaj Vellore fort sculpture Tamil Nadu : छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पराक्रमाचा इतिहास केवळ सह्याद्रीच्या कडेकपारीतच नाही, तर दक्षिण भारताच्या भूमीपर्यंत खोलवर रुजलेला आहे. तामिळनाडूतील वेल्लोर परिसरात असलेला 'साजरा' किल्ला आजही या इतिहासाचा एक दैदीप्यमान साक्षीदार म्हणून उभा आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे शिवरायांचे एक अतिशय दुर्मिळ आणि ऐतिहासिक महत्त्व असलेले शिल्प महाराष्ट्रात नव्हे तर याच दक्षिण मोहिमेदरम्यान उभारलेल्या किल्ल्यावर आजही पाहायला मिळते..वेल्लोरचा बलाढ्य भुईकोट किल्ला जिंकण्यासाठी महाराजांनी आपल्या अचाट रणनीतीचा वापर केला होता. या मोहिमेत वेल्लोर किल्ल्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी त्यांनी समोरच्या टेकड्यांवर 'साजरा' आणि 'गोजरा' हे दोन डोंगरी किल्ले उभारले. यापैकी 'साजरा' किल्ल्याच्या उत्तरेकडील प्रवेशद्वारातून आत शिरल्यावर आजही पहारेकऱ्यांच्या जुन्या चौक्या आणि त्यांच्या पडक्या पण भक्कम भिंती आपल्याला त्या काळातील लष्करी सज्जतेची जाणीव करून देतात..याच ऐतिहासिक वास्तूमध्ये एका कोपऱ्यातील खांबावर, छताच्या अगदी जवळ एक अनमोल ठेवा लपलेला आहे. हे कोरीव शिल्प दुसरे तिसरे कोणाचे नसून खुद्द स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे आहे. विशेष म्हणजे हे शिल्प महाराजांच्या हयातीत म्हणजेच ते प्रत्यक्ष तिथे असताना कोरले गेले असल्याचे मानले जाते. शिवचरित्रातील हा एक असा जिवंत पुरावा आहे जो काळाच्या ओघात अजूनही आपला प्रभाव टिकवून आहे..या शिल्पाची रचना अतिशय सजीव आणि अंगावर शहारे आणणारी आहे. यामध्ये महाराज अश्वारूढ असून त्यांचा घोडा दोन्ही पाय हवेत उचलून उभा असलेला दाखवला आहे. महाराजांच्या एका हातात घोड्याचा लगाम आहे तर दुसऱ्या हातात शत्रूचा काळ ठरणारा भाला आहे. त्यांच्या चेहऱ्यावरील तेजस्वी भाव, कपाळावरील टोप आणि दाढीची ठेवण यांतून शिवरायांचा युद्धसज्ज आणि आक्रमक पवित्रा स्पष्टपणे दिसून येतो..इतिहासातील हे दुर्मीळ रत्न म्हणजे केवळ एक कोरीव काम नसून मराठा साम्राज्याच्या दक्षिण दिग्विजयाची ती मोठी मोहोर आहे. महाराष्ट्राबाहेरही शिवरायांचे सामर्थ्य आणि त्यांची लोकप्रियता किती अफाट होती, याचे हे शिल्प एक उत्तम उदाहरण आहे. जर तुम्ही दक्षिण भारताच्या दौऱ्यावर असाल तर वेल्लोरच्या या 'साजरा' किल्ल्याला भेट देऊन शिवरायांच्या या ऐतिहासिक रूपाचे दर्शन घेणे ही प्रत्येक शिवभक्तासाठी एक पर्वणीच ठरेल..