महाराष्ट्र बातम्या

छत्रपती शिवाजी महाराजांचे पहिले शिल्प महाराष्ट्रात नाही, तर तमिळनाडूच्या 'या' किल्ल्यावर; मराठ्यांचा ज्वलंत इतिहास, एकदा नक्की बघा

First sculpture of shivaji maharaj : अश्वारूढ शिवरायांचे तेजस्वी पहिले शिल्प महाराष्ट्रमध्ये नाही तर तमिळनाडूच्या किल्ल्यात! एकदा डोळे भरून बघा..
rare Chhatrapati Shivaji Maharaj sculpture at Sajra Fort near Vellore, a living testament to his southern conquests and Maratha valor in Tamil Nadu.

rare Chhatrapati Shivaji Maharaj sculpture at Sajra Fort near Vellore, a living testament to his southern conquests and Maratha valor in Tamil Nadu.

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Chhatrapati Shivaji Maharaj Vellore fort sculpture Tamil Nadu : छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पराक्रमाचा इतिहास केवळ सह्याद्रीच्या कडेकपारीतच नाही, तर दक्षिण भारताच्या भूमीपर्यंत खोलवर रुजलेला आहे. तामिळनाडूतील वेल्लोर परिसरात असलेला 'साजरा' किल्ला आजही या इतिहासाचा एक दैदीप्यमान साक्षीदार म्हणून उभा आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे शिवरायांचे एक अतिशय दुर्मिळ आणि ऐतिहासिक महत्त्व असलेले शिल्प महाराष्ट्रात नव्हे तर याच दक्षिण मोहिमेदरम्यान उभारलेल्या किल्ल्यावर आजही पाहायला मिळते.

esakal

Loading content, please wait...
Tamil Nadu
maharashtra
Fort
Maratha
Chhatrapati Shivaji Maharaj
chhatrapati shivaji maharaj news
historic forts
Fort News
Chhatrapati Shivaji Maharaj statue
sculptor
shivaji maharaj

Related Stories

No stories found.