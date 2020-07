"सिव्हिल' मधील नव्या वॉर्डासाठी पाचशे कर्मचाऱ्यांची गरज 

सोलापूर : कोरोनाबाधित रुग्णांवर उपचारासाठी सोलापुरातील श्री छत्रपती शिवाजी सर्वोपचार रुग्णालयातील (सिव्हिल हॉस्पिटल) बेडची संख्या वाढवण्यात येणार आहे. या नव्या वॉर्डमध्ये उपचारासाठी सुमारे पाचशे डॉक्‍टर, कर्मचारी, नर्सची आवश्‍यकता आहे. हे मनुष्यबळ उपलब्ध करून त्यांना आवश्‍यक ते प्रशिक्षण देण्याची सूचना जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी केली आहे. कोरोनाबाधित रुग्णावर उपचार करण्यासाठी सोलापूर शहरातील बेडची संख्या वाढवण्यासाठी जिल्हा प्रशासन प्रयत्नशील आहे. सिव्हिल हॉस्पिटलच्या बी आणि सी ब्लॉकमध्ये काही बेड वाढवता येतात का? याबाबत जिल्हाधिकारी शंभरकर यांनी संबंधितांशी चर्चा केली होती. त्यानुसार तेथे आणखी 100 बेड वाढवण्याच्या अनुषंगाने जिल्हा प्रशासन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि आरोग्य विभाग यांच्या समन्वयाने काम सुरू आहे. या कामाची प्रगती पाहण्यासाठी श्री. शंभरकर आणि श्री. शिवशंकर यांनी आज भेट दिली. यावेळी अधिष्ठाता डॉ. संजीव ठाकूर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता संतोष शेलार, डॉ. राजेश चौगुले आदी उपस्थित होते.

Web Title: Five hundred staff needed for the new ward in "Civil"