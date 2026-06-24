सोलापूर शहरातील ‘या’ ५ पोलिस ठाण्यास मिळणार नवे प्रभारी! तिघांना पदोन्नती, दोघांचा कार्यकाळ पूर्ण; ‘या’ अधिकाऱ्यांच्या नावाची चर्चा, कोणाला मिळणार संधी

तात्या लांडगे
सोलापूर : सोलापूर शहरातील जेलरोड, सदर बझार आणि एमआयडीसी पोलिस ठाण्यांच्या प्रभारी अधिकाऱ्यांना पदोन्नती मिळाली आहे. त्यामुळे आता त्यांच्या जागी नव्या अधिकाऱ्यांना संधी मिळणार आहे. दुसरीकडे, विजापूर नाका व सलगर वस्ती पोलिस ठाण्यांच्या प्रभारी अधिकाऱ्यांचा दोन वर्षांचा कार्यकाळ तीन महिन्यांपूर्वीच संपला आहे. या पाच पोलिस ठाण्यांपैकी कोठेतरी आपल्याला प्रभारी म्हणून काम करण्याची संधी मिळावी, यासाठी अनेकजण प्रयत्न करीत आहेत.
सोलापूर शहरात सात पोलिस ठाणी असून जोडभावी पेठ व फौजदार चावडी पोलिस ठाण्यांच्या प्रभारींचा कार्यकाळ अजून पूर्ण झालेला नाही. तरीही, या ठिकाणी खांदेपालट होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. दरम्यान, एमआयडीसीचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक प्रमोद वाघमारे, जेलरोडचे शिवाजी राऊत आणि सदर बझारचे नामदेव बंडगर यांची पदोन्नती झाली आहे. त्यामुळे त्यांच्या ठिकाणी नवे प्रभारी कोण येणार, याकडे सोलापूरकरांचे लक्ष लागले आहे.
त्यासंदर्भात पोलिस आयुक्त एम. राज कुमार हे अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमवेत चर्चा करून निर्णय घेतील. तूर्तास, एका महिला अधिकाऱ्याकडे कोणत्यातरी पोलिस ठाण्याचा पदभार सोपविला जाण्याची शक्यता आहे. मागील काही वर्षांपूर्वी तत्कालीन पोलिस आयुक्त अंकुश शिंदे यांनी अश्विनी भोसले यांना पहिल्यांदा तशी संधी दिली होती. त्यानंतर कोणत्याही महिला पोलिस अधिकाऱ्यास पोलिस ठाण्याचे प्रभारी म्हणून काम करण्याची संधी मिळालेली नाही.
‘या’ वरिष्ठ पोलिस निरीक्षकांची चर्चा
मानव संसाधन विभागाकडील उदयसिंह पाटील, एमआयडीसी पोलिस ठाण्यातील विजय खोमणे, नियंत्रण कक्षातील विकास देशमुख व सुहास चव्हाण, तसेच जेलरोड पोलिस ठाण्यातील भाऊराव बिराजदार या वरिष्ठ पोलिस निरीक्षकांपैकी दोघे पोलिस ठाण्याचे प्रभारी होतील. दुसरीकडे, विजापूर नाका पोलिस ठाण्याचे दादासाहेब गायकवाड व सलगर वस्ती पोलिस ठाण्याचे उमाकांत शिंदे यांच्याकडे पुन्हा दुसऱ्या पोलिस ठाण्याची जबाबदारी येऊ शकते, असेही बोलले जात आहे. तर सुरक्षा शाखेकडील पोलिस निरीक्षक संगीता पाटील, विशेष शाखेकडील वैष्णवी पाटील, भरोसा सेलकडील स्नेहल म्हेतर व नियंत्रण कक्षाकडील शबनम शेख यांच्यापैकी एकीस संधी मिळू शकते, अशी चर्चा आहे.
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