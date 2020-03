राज्यात वादळी पावसाचा अंदाज 

पुणे - राज्यात पूर्वमोसमी पावसाला पोषक हवामान असल्याने आज (ता. २४) दुपारनंतर आकाशात ढग दाटून येत वादळी वाऱ्यासह पावसाचा अंदाज आहे. मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यात गारपीट होण्याचा इशाराही हवामान विभागाने दिला आहे. राज्यात उन्हाचा चटका वाढला असून, कमाल तापमानातही वाढ होत आहे. - बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप बंगालच्या उपसागरावरून होत असलेला बाष्पाचा पुरवठा, विदर्भापासून तमिळनाडूपर्यंत असलेली खंडित वाऱ्यांची स्थिती, यामुळे राज्यात वादळी पावसाची शक्यता आहे. अनेक भागांत जोरदार वारे, विजा, मेघगर्जनेसह पाऊस पडण्याचा अंदाज आहे. तर मध्य महाराष्ट्रातील नगर, कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, मराठवाड्यातील उस्मानाबाद, औरंगाबाद, जालना, बीड, लातूर, नांदेड, परभणी, हिंगोली जिल्ह्यांत गारपीट होण्याचा इशारा आहे. तर विदर्भातही मेघगर्जना, विजांसह पाऊस पडण्याचा अंदाज आहे. राज्याच्या तापमानात चांगलीच वाढ झाली आहे. सोमवारी (ता. २४) सकाळपर्यंतच्या २४ तासांमध्ये सोलापूर येथे उच्चांकी ३८.१ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. तर, बहुतांश ठिकाणी तापमानाचा पारा ३५ ते ३६ अंशांदरम्यान असल्याने उन्हाच्या झळा तीव्र झाल्या आहेत. अंशत: ढगाळ हवामानामुळे राज्याच्या उकाड्यात वाढ होऊन घामाच्या धारा वाहू लागल्या आहेत. पावसाळी वातावरणामुळे तापमानात चढ-उतार होण्याची शक्यता आहे. सोमवारी (ता. २३) सकाळपर्यंतच्या २४ तासांमध्ये राज्यातील विविध ठिकाणचे किमाल व किमान (कंसात) तापमान, (अंश सेल्सिअसमध्ये) : पुणे ३६.२ (१७.६), धुळे ३५.८ (१६.०), जळगाव ३६.४ (१७.०), कोल्हापूर ३६.७ (२१.९), महाबळेश्‍वर ३१.६ (१८.४), मालेगाव ३६.० (२१.२), नाशिक ३४.९ (१९.८), निफाड ३४.० (१३.२), सांगली ३७.८ (२०.६), सातारा ३६.६ (१८.५), सोलापूर ३८.१ (२१.५), अलिबाग २९.२ (२१.८), डहाणू ३१.५ (२३.०), सांताक्रूझ ३१.९ (२३.२), रत्नागिरी ३२.३ (२२.९), औरंगाबाद ३५.३ (२०.८), परभणी ३७.६ (१८.९), अकोला ३७.३ (१९.१), अमरावती ३६.६ (१९.६), बुलडाणा ३४.४ (२१.२), चंद्रपूर (२०.०), गोंदिया ३२.५ (१९.३), नागपूर ३६.५ (१६.५), वर्धा ३६.४ (१९.९).

