किरीट सोमय्यांवर हल्ला; माजी महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांना अटक

मुंबई : खार पोलिस ठाण्यात भाजप नेते किरीट सोमय्या राणा दाम्पत्यास भेटायला गेले होते. तेव्हा आपल्यावर शिवसैनिकांनी हल्ला केल्याचा आरोप सोमय्या यांनी केला होता. यानंतर सोमय्या यांनी वांद्रे पोलिसांत धाव घेत हल्लेखोरांना अटक करण्याची मागणी केली होती. याप्रकरणी माजी महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर (Vishwanath Mahadeshwar) यांना मुंबई पोलिसांनी अटक करण्यात आली आहे. सोबतच चार जणांना अटक (arrested) केल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. (Former Mayor Vishwanath Mahadeshwar arrested becouse of Attack case on Kirit Somaiya)

शनिवारी (ता. २३) रात्री उशिरा भाजप नेते किरीट सोमय्या (Kirit Somaiya) खार पोलिस ठाण्यात दाखल होताच शिवसैनिक आक्रमक झाले होते. शिवसैनिकांनी घोषणाबाजी करीत त्यांच्या गाडीवर पाण्याच्या बाटल्या आणि चपला फेकल्या होत्या. काच फुटल्यामुळे सोमय्या जखमी झाले होते. यावेळी खार पोलिस ठाण्याबाहेर आंदोलन करणाऱ्यांमध्ये माजी महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर हे सर्वांच्या समोर होते. ते प्रतिनिधींना प्रतिक्रिया देत होते.

किरीट सोमय्या (Kirit Somaiya) खार पोलिस ठाण्यात पोहोचले तेव्हा त्यांच्याविरोधात मोठ्या प्रमाणात घोषणाबाजी करण्यात आली होती. विक्रांत नौका घोट्याळ्याप्रकरणी त्यांच्याविरोधात घोषणा देण्यात आली होती. यावेळी विश्वनाथ महाडेश्वर हे शिवसैनिकांसोबत तिथे उपस्थित होते. यावेळी कायदा व सुव्यवस्थेचा भंग केल्याप्रकरणी त्यांना अटक केल्याची माहिती आहे. विश्वनाथ महाडेश्वर (Vishwanath Mahadeshwar) यांच्यासोबत चार जणांना अटक (arrested) केल्याची माहिती खार पोलिसांनी दिली.

सोमय्यांच्या चालकाने गाडी अंगावर घातल्याचा आरोप

याप्रकरणी आधीच १६ जणांना अटक करण्यात आली होती. आता त्यांची जामिनावर सुटका करण्यात आली आहे. शिवसैनिकांनी हल्ला केल्याचा आरोप करीत सोमय्या (Kirit Somaiya) यांनी वांद्रे पोलिस ठाणे गाठले होते. हल्लेखोरांना अटक करण्याची मागणी त्यांनी केली होती. हल्लेखोरांवर गुन्हा दाखल होत नाही, तोपर्यंत वांद्रे पोलिस ठाण्यातून जाणार नाही, असा पवित्रा त्यांनी घेतला होता. दरम्यान, सोमय्यांच्या चालकाने गाडी अंगावर घातल्याचा आरोप शिवसैनिकांनी केला होता.