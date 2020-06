सोलापुरातील माजी आमदारासही कोरोनाची लागण

सोलापूर - येथील माजी महापौर आणि ज्येष्ठ माजी आमदारांना कोरोनाची लागण झाली आहे. काही दिवसांपूर्वी त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. त्यांचा अहवाल आज शनिवारी पॅाझिटीव्ह आला. सोलापूरच्या महापौरपदी बिनविरोध निवडून आलेले हे आमदार विधान परिषदेचे सदस्यही होते. एका राष्ट्रीय पक्षाच्या अध्यक्षांशी त्यांचा दांडगा संपर्क आहे. काही दिवसांपूर्वी त्यांना श्वास घेण्यास त्रास होऊ लागल्याने येथील खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. रुग्णालयात घेऊन गेल्यावर किमान अर्धा तास त्यांना बाहेर बसविण्यात आले होते. ही बाब त्यांच्यासमवेत आलेल्या कार्यकर्त्याने एका माजी महापौरांच्या कानावर घातली. त्यानंतर सूत्रे हालली आणि माजी आमदारांना रुग्णालयात दाखल करून घेण्यात आले. दरम्यान हे माजी आमदार रुग्णालयात दाखल झाल्यावर पक्षाध्यक्षांनी त्यांच्याशी संपर्क साधला. त्यावेळी रुग्णालयात होत असलेल्या दुर्लक्षाबद्दलची माहिती त्यांनी अध्यक्षांना दिली. त्यामुळे अध्यक्षांनी प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून या प्रकरणात लक्ष घालण्यास सांगितल्याची चर्चा आहे. माजी आमदारांचा अहवाल पॅाझीटीव्ह आल्याने त्यांच्या कुटुंबियांच्या स्वॅबची तपासणी दुपारी करण्यात येणार आहे.

