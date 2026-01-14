महाराष्ट्र बातम्या

Dharashiv Accident: भीषण अपघात! भरधाव फॉर्च्यूनर गाडीची डिव्हायडरला जोरात धडक, एकाचा जागीच मृत्यू, ४ जण जखमी

Accident News: धाराशिव येथे भीषण अपघात झाल्याची घटना घडली आहे. फॉर्च्यूनर गाडी चालकाचा गाडीवरील ताबा सुटल्याने हा अपघात झाला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
धाराशिव : धाराशिव येथे भीषण अपघात झाल्याची घटना घडली आहे. भरधाव वेगाने जाणारी फॉर्च्यूनर गाडी चालकाचा गाडीवरील ताबा सुटल्याने डिव्हायडरला जोरात धडकल्याने हा अपघात झाला असून यामध्ये एकाच जागीच मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ पसरली आहे.

