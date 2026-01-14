Dharashiv Accident: भीषण अपघात! भरधाव फॉर्च्यूनर गाडीची डिव्हायडरला जोरात धडक, एकाचा जागीच मृत्यू, ४ जण जखमी

धाराशिव : धाराशिव येथे भीषण अपघात झाल्याची घटना घडली आहे. भरधाव वेगाने जाणारी फॉर्च्यूनर गाडी चालकाचा गाडीवरील ताबा सुटल्याने डिव्हायडरला जोरात धडकल्याने हा अपघात झाला असून यामध्ये एकाच जागीच मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ पसरली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, धाराशिवच्या आयुर्वेदिक कॉलेज समोरील उड्डाणपुलावर भीषण अपघात घडला. भरधाव वेगाने जाणारी फॉर्च्यूनर गाडी उड्डाणपुलावरील डिव्हायडरला जोरात धडकली. चालकाचा गाडीवरील ताबा सुटल्याने गाडी थेट डिव्हायडरला धडकली असून या धडकेत एका व्यक्तीचा जागीच मृत्यू झाला असून चार जण गंभीर जखमी झाले आहेत..AC Local: हार्बर मार्गावरील प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी; एसी लोकल अखेर धावणार, पण कधीपासून?.दरम्यान, जखमींना धाराशिवच्या शासकीय रुग्णालयात उपचारासाठी करण्यात आले दाखल आले आहे. तर अपघातग्रस्त गाडीतील सर्व प्रवासी धाराशिवच्या वाशी तालुक्यातील तेरखेडा गावचे रहिवाशी असल्याची माहिती मिळाली आहे..मुलीच्या जन्माआधीच रस्ते अपघातात जवानाचा मृत्यूलेह, लडाखच्या दुर्गम भागात तैनात असलेले भारतीय लष्कराचे ३० वर्षीय हवालदार प्रमोद जाधव यांचा शुक्रवार, ९ जानेवारी २०२६ रोजी साताऱ्यात एका रस्ते अपघातात दुर्दैवी मृत्यू झाला. जाधव आपल्या गर्भवती पत्नी रुतुजाला आधार देण्यासाठी सुट्टी घेऊन आपल्या दरे तर्फ आरे या गावी परतले होते. पत्नीचे सामान घेऊन नर्सिंग होममध्ये परत जात असताना, वाडेगाव फाट्याजवळ त्यांच्या मोटरसायकलला एका भरधाव मिनी-ट्रकने धडक दिली. दरम्यान, शनिवारी सकाळी रुतुजाने एका निरोगी मुलीला जन्म देण्याच्या काही तास आधीच, जाधव यांना रुग्णालयात दाखल करण्यापूर्वीच मृत घोषित करण्यात आले..BMC Election 2026: महापालिका निवडणुकीचा वाहतुकीवर परिणाम! हजाराहून अधिक बस करणार इलेक्शन ड्युटी; प्रवासी सेवा कोलमडणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.