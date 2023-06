Mumbai: घाटकोपरमध्ये पुन्हा बिल्डिंग कोसळली! दुमजली घराचा भाग कोसळून 4 जण जखमी

घाटकोपरमध्ये पुन्हा मोठी दुर्घटना घडली आहे. दुमजली घराचा भाग कोसळला असून यामध्ये ४ जण जखमी झाले आहेत. (Four people got injured after a portion of a building collapsed in Ghatkopar East today BMC)

मिळालेल्या माहितीनुसार, रमाबाई आंबेडकर कॉलनी जवळ आंबेडकर पुतळा चाळ नंबर 21 या ठिकाणी घर कोसळलं असून यात चार जण जखमी झाले आहेत. या चार जणांना राजावाडी रुग्णालय येथे दाखल करण्यात आल आहे.(Latest Marathi News)

महादेव खिलारे 50 वर्ष ,सुनिता खिल्लारे 42वर्ष, रोहित खिल्लारे 23 वर्ष, वैभव खिल्लारे 20 वर्ष अशी जखमींची नावं आहेत. (Latest Marathi News)