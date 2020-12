राज्यात आजपासून मोफत रक्त मिळणार! शासन निर्णय जाहीर

मुंबई : राज्यात आजपासून सरकारी रुग्णालयातील रुग्णांना मोफत रक्त उपलब्ध होणार आहे. याबाबतचा आरोग्य विभागाने शुक्रवारी शासन निर्णय जाहीर केला. राज्यात सार्वजनिक आरोग्य विभागात एकूण 34 रक्त पेढ्या कार्यरत आहेत आणि या रक्तपेढ्यांमार्फत प्रतिवर्षी सुमारे 1.5 लक्ष रक्त पिशव्या संकलित करुन गरजू रुग्णांना रक्त पुरवठा करण्यात येतो. या संदर्भात शासनाने 27 एप्रिल 2015 च्या परिपत्रकानुसार रक्त पिशव्यांसाठी सेवा शुल्क दर निश्चित करण्यात आलेले आहेत. सद्या देशात उद्भवलेल्या कोविड 19 महामारीमुळे सर्व सामान्य जनतेची सोय तसेच सर्वसामान्य रुग्णांची गरज व सोय लक्षात घेता सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या तसेच वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या वैद्यकीय महाविद्यालय सलंग्न शासकीय रुग्णालयांमध्ये भरती असणाऱ्या रुग्णांना रक्तपेढीतील रक्त पिशव्या व रक्त घटक मोफत उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती त्यानुसार निर्णय घेत मोफत रक्त मिळणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. मुंबईच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा शासन निर्णय :- वर्ष 2020-21 साठी सार्वजनिक आरोग्य विभाग तसेच वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या वैद्यकीय महाविद्यालय सलग्न शासकीय रुग्णालयात भरती असणाऱ्या रुग्णांवर रक्तपेढीतील रक्त पिशव्या व रक्त घटक मोफत उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. ------------------------------------------------------ ( संपादन - तुषार सोनवणे )

Web Title: Free blood in the state from today Government decision announced