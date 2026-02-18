शोध एका लायब्ररीचा

महाराष्ट्र बातम्या

पुस्तकांच्या जादूने पोलिस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे यांचा वाचनप्रवास
Students and villagers inaugurate a newly established community reading room filled with donated books.

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

-सोमनाथ घार्गे, पोलिस अधीक्षक.

आता एआय तंत्रज्ञानाने सर्व माहिती उपलब्ध होऊ शकते. मात्र, पुस्तकांची जागा कोणीही घेऊ शकत नाही. तेच तुम्हाला वैचारिक समृद्ध करतात. त्यामुळेच माणूस जमिनीशी घट्ट जोडून राहतो. पुस्तकांमुळेच माणूस स्वतःशी संवाद साधू शकतो. स्वगत करणे ही फार महत्त्वाची प्रक्रिया आहे, असे मी मानतो.

student
public library staff
community
Reading
Study
Research

