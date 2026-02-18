शोध एका लायब्ररीचा

-सोमनाथ घार्गे, पोलिस अधीक्षक. आता एआय तंत्रज्ञानाने सर्व माहिती उपलब्ध होऊ शकते. मात्र, पुस्तकांची जागा कोणीही घेऊ शकत नाही. तेच तुम्हाला वैचारिक समृद्ध करतात. त्यामुळेच माणूस जमिनीशी घट्ट जोडून राहतो. पुस्तकांमुळेच माणूस स्वतःशी संवाद साधू शकतो. स्वगत करणे ही फार महत्त्वाची प्रक्रिया आहे, असे मी मानतो. .सकाळ पुस्तक महोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे यांच्या वाचनप्रवासाविषयी जाणून घेतले. तेव्हा त्यांच्यातील सुज्ञ, चोखंदळ वाचक आणि संवेदनशील पोलिस अधिकारी समोर आला. सहसंपादक प्रकाश पाटील यांच्यासह संपादकीय सहकाऱ्यांनी त्यांना पुस्तकाविषयी बोलत केले. पुस्तकाचा विषय म्हणल्यावर घार्गे साहेबांनी आपल्या व्यस्त दिनक्रमातून वेळ काढला नि तास सव्वातास त्यांनी ज्ञानयज्ञात समिधा टाकल्या..शालेय जीवनात फारसे वाचन झाले नाही. चांदोबासारखी मासिकं यायची. परंतु त्यापलिकडं काही वाचनात आलं नाही. पुण्यात ॲग्रीसाठी आल्यावर वाचकमित्र भेटले. त्याच्यामुळे इंग्रजी लेखकाची चरित्र आणि आत्मचरित्र वाचनात आली. मोठ्या शहरात आलो खरा, पण तितका मोठा न्यूनगंडही जवळ आला. कारण ॲडमिशनवेळी मी १८२ वा होतो. पहिलं सत्र असंच गेलं. आम्ही नेहमीप्रमाणे आमचा नंबर उजव्या बाजूने म्हणजे शेवटून शोधत गेलो. पहिल्या पानावर आलो, तरी तो सापडेना. शेवटच्या पाचातही नाही, तिसराही नाही. मग वाटलं आपण नापास झालोय. म्हणून रूमवर गेलो नि दार बंद करून बसलो. थोड्या वेळाने मित्र आला नि बोलला अरे, तू फेल नाही, सेकंड आहेस. माझा विश्वासच बसेना. हे कसं झालं... ही वाचनाचीच कमाल होती. इतकी मार्क्स कशी पडली, याबद्दल प्राध्यापकही अवाक् होते. त्यांनी मला या यशाच गुपित विचारलं. पुस्तकांशी असलेल्या मैत्रीमुळेच हे शक्य झाल्याचं त्यांना सांगितलं. हाच फॉर्म्युला वापरला, तर सक्सेस दूर नसल्याचा मंत्रही त्यांनी दिला..पुढे मी स्पर्धा परीक्षेच्या माध्यमातून पोलिस सेवेत आलो. त्यात वाचनाचा मोठा वाटा आहे. अच्युत गोडबोले हे माझे आवडते लेखक आहेत. किमयागार, मनात ही पुस्तके फार भावली. सामान्य माणसांना कळतील, अशी या पुस्तकांची भाषा आहे. व. पु. काळे, पु. ल. देशपांडे, आचार्य अत्रे यांना दुसरे कोणी रिप्लेस करू शकत नाही. प्रत्येक लेखकाचा, पुस्तकाचा एक काळ असतो. काही कालातीत असतात.मरोळ येथे पोलिस प्रशिक्षण केंद्र आहे. तेथे मी काही काळ प्राचार्य होतो. सुमारे हजार-बाराशे पोलिसांची संख्या होती. त्यांच्यासाठी वाचनालय कुठे आहे, म्हणून पहायला गेलो तर ती एका अडगळीच्या खोलीत होती. गंजलेल्या कपाटात काही पुस्तकं होती. वाचकांचं रजिस्टर पाहिलं, तर चार-दोन नावांशिवाय दुसरी नावंही नव्हती. ज्या गोष्टीकडे लक्ष द्यायला पाहिजे, नेमकी त्याविषयी उदासीनता असते..असं उभं राहिलं वाचनालयवाचनालयाचे पुनर्जीवन करण्याच्या उद्देशाने आयआयटीच्या प्रमुखांना भेटलो. त्यांनी वसतिगृहाच्या बेसमेंटची जागा सुचवली. निधीची वानवा होती. मग तुमच्यापैकी कोणी गवंडी काम केलेय, अशी प्रशिक्षणार्थींना विचारणा केली, तेव्हा चार-पाच जण पुढे आले. त्यांनी रात्रीतून काम करीत बांधकाम केले. बिगारी म्हणून इतर कर्मचारी कामी आले. केवळ भिंती जोडून एक हजार स्क्वेअर फुटांचे वाचनालय तयार झाले. आता गरज होती फर्निचरची त्यासाठीही प्रशिक्षणार्थीच पुढे आले. सुतारकाम केलेल्या पाचजणांनी ते काम पूर्ण केले. त्यासाठी स्टोअररूममध्ये पडलेले भंगार साहित्य वापरले. त्यात सागवानी फळ्याही सापडल्या. त्याला पॉलिश करून घेतले. दिवसा वीज वापरावी लागू नये, अशीच या वाचनालयाची रचनाच केली. आता गरज होती पुस्तकांची. जुन्या वाचनालयातील कपाटं हलवताना त्यामागे पुस्तकांच्या गोण्याच गोण्या होत्या. कपाटं नसल्याने ती पुस्तके तशीच गोण्यांमध्ये पडून होती. प्रत्येक कर्मचाऱ्याला इच्छेप्रमाणे पाच पुस्तके देण्याचे आवाहन केले. कोणालाही सक्ती न करता हजारो पुस्तके जमली..पुस्तकांची चोरी चालेल...कधीच न वाचणारे पोलिस त्या वाचनालयात दिसू लागले. कधीही गेलो तरी ती फुल्ल असायची. आपल्या कष्टातून ही वास्तू उभी राहिलीय, काहीतरी वाचलं पाहिजे, अशी भावना तयार झाली. त्यातूनच वाचनाची सवय लागली.तेथे एक सूचना पेटी लावली होती. त्यात वाचनालय उशिरापर्यंत ठेवण्याची सूचना होती. त्यावर विचार केला आणि वाचनालय उशिरापर्यंत सुरू ठेवण्याचा विचारापर्यंत आलो. पण त्यासाठी कोणी ग्रंथपाल नेमायचाच नाही, असं ठरवलं. त्यावर अनेकांनी पुस्तकं चोरी जातील, अशी भीती व्यक्त केली. त्यावर मी म्हणालो, अरे... किती छान कोणी जर पुस्तक वाचण्यासाठी चोरणार असेल, तर चांगलीच गोष्ट आहे. मला अशी चोरी झालेली चालेल. कारण पुस्तके चोरून रद्दीत, तर कोणी विकणार नाही, अशी मला खात्री होती. ठरलं वाचनालय चोवीस तास सताड उघड ठेवायचे. तसं केलंही. मध्यरात्री जाऊन पाहिलं तरी गर्दी आणि पहाटे गेलो तरी तिथे पोलिस वाचताना दिसत. वर्षभराने पुस्तकांबाबत विचारलं, तर एकही पुस्तक चोरीला गेलं नाही. पुस्तकं स्वतःच नोंदवायची नि घेऊन जायची अशी ती पद्धत होती. ती कमालीची यशस्वी ठरली..पुस्तक वाचलं की रिवॉर्डपोलिसांनी पुस्तक वाचायचं आणि त्यावर परीक्षण लिहायचं, अशी एक अटकळ काढली. वर्तमानपत्रातही ते लिहू लागले. त्यासाठी त्यांना रिवॉर्ड दिला. पोलिसांत रिवॉर्ड मिळवणे मुश्कील असते. दहा-वीस वर्षे सर्व्हिस करूनही चार-दोन रिवॉर्ड मिळत नाहीत. इथे प्रशिक्षण सुरू असतानाच कर्मचाऱ्यांनी २०-२० रिवॉर्ड मिळवले. तेही पुस्तक वाचून..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 