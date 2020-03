राज्यात जिल्हा बॅंकांसाठी ७८ कोटी रुपयांचा निधी

पुणे - राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांच्या सक्षमीकरणासाठी २०१९-२० या आर्थिक वर्षात ७८ कोटींचा निधी देण्यात येणार आहे. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात ६० टक्‍के निधी म्हणजेच ४६ कोटी ८० लाखांचा निधी देण्यात आला. तसेच, आता दुसऱ्या टप्प्यात ३१ कोटी ३० लाख रुपये इतका निधी वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. ही रक्‍कम वितरित करण्यासाठी सहकार आयुक्‍तांची नियंत्रण अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. ताज्या बातम्यांसाठी करा ई-सकाळचे ऍप जिल्हा सहकारी बॅंकांचे सक्षमीकरण व्हावे, यासाठी हे अर्थसाह्य देण्यात येते. त्यानुसार २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी ७८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना अल्प व्याजदरात पीककर्ज

राज्यात जिल्हा सहकारी बॅंकांमार्फत शेतकऱ्यांना सहा टक्‍के दराने पीककर्ज दिले जाते. शेतकऱ्यांना अल्प व्याजदरात हे पीककर्ज उपलब्ध व्हावे, यासाठी राज्य सरकारकडून जिल्हा बॅंकांना अडीच टक्‍के व्याज परताव्याची रक्‍कम दिली जाते.

