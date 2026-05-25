11th Admission : अकरावी प्रवेशासाठी १२.४९ लाख विद्यार्थ्यांची नोंदणी; पहिल्या फेरीची निवड यादी शुक्रवारी जाहीर

पुणे : इयत्ता अकरावीच्या प्रवेशासाठी आतापर्यंत १२ लाख ४९ हजार ५०६ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे. या प्रवेश प्रक्रियेतील पहिल्या नियमित फेरीची निवड यादी आणि कट-ऑफ येत्या शुक्रवारी (ता. २९) जाहीर होणार आहे. तर निवड यादीतील विद्यार्थ्यांना तीन जूनपर्यंत प्रत्यक्ष महाविद्यालयात जाऊन प्रवेश निश्चित करता येणार आहे, अशी माहिती माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी दिली..राज्यात माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण विभागातर्फे इयत्ता अकरावीच्या प्रवेशासाठी केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. राज्यातील नऊ हजार ५९१ कनिष्ठ महाविद्यालयांमधील २१ लाख ५९ हजार ५३ जागांवरील प्रवेशासाठी ही प्रक्रिया होत आहे. 'कॅप'अंतर्गत १७ लाख ४२ हजार ४२३ जागा, तर व्यवस्थापन, इन-हाऊस आणि अल्पसंख्याक कोट्यांतर्गत चार लाख ५६ हजार २४३ जागा उपलब्ध आहेत. कोट्यांतर्गत आतापर्यंत ३९ हजार ६१३ प्रवेश निश्चित झाले आहेत..विभागनिहाय नोंदणी केलेल्या विद्यार्थ्यांची आकडेवारी :विभाग : नोंदणी केलेले : विद्यार्थी : विद्यार्थिनी : अर्ज लॉक केलेल्यांची संख्यापुणे : २,०७,७९४ : १,०५,७६५ : १,०१,९२७ : १,८८,२२८मुंबई : २,६९,५४२ : १,३६,५६४ : १,३२,८६३ : २,४६,६५३नागपूर : ९६,७२३ : ४५,५०१ : ५१,१९७ : ८६,२९९नाशिक : १,२७,६८१ : ६६,९२९ : ६०,७२६ : १,१७,४४६छत्रपती संभाजीनगर : १,१७,८१२ : ६३,४४१ : ५४,३५३ : १,०६,८२१अमरावती : १,०६,४९३ : ५३,९५६ : ५२,५१६ : ९७,१००कोल्हापूर : १,१३,१४६ : ५५,३९८ : ५७,७२८ : १,०४,६१७लातूर : ६४,५५० : ३३,२५७ : ३१,२७० : ५७,८७८.