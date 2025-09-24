महाराष्ट्र बातम्या

Tiger Attack: जंगलात थरार! ७६ वर्षांचा गुराखी वाघाशी भिडला; झुंजेत वाघाला पळवून लावलं नंतर...; काय घडलं?

Gadchiroli Tiger Attack News: वृद्ध गुराख्याने वाघाशी झूंज देत त्याला पळवून लावल्याची घटना समोर आली आहे. ही घटना अहेरीमध्ये घडली आहे. यामुळे गावात मोठ्या प्रमाणात भीतीचे वातावरण पसरले आहे.
Gadchiroli Tiger Attack

Gadchiroli Tiger Attack

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अहेरी तालुक्यातील राजाराम ग्रामपंचायत परिसरातील चिरेपल्लीच्या जंगलात ७६ वर्षांच्या शिवराम गोसाई बामनकर या वृद्ध गुराख्यावर वाघाने हल्ला केला. मात्र या वृद्धानेही प्राणाजी बाजी लावून वाघाशी झूंज देत अखेर त्या वाघाला पळवून लावले. या घटनेनंतर गावात खळबळ उडाली आहे. तसेच भीतीचे वातावरण पसरले आहे.

Loading content, please wait...
Gadchiroli
tiger
gadchiroli news
tiger attack
gadchiroli crime news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com