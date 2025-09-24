Tiger Attack: जंगलात थरार! ७६ वर्षांचा गुराखी वाघाशी भिडला; झुंजेत वाघाला पळवून लावलं नंतर...; काय घडलं?

अहेरी तालुक्यातील राजाराम ग्रामपंचायत परिसरातील चिरेपल्लीच्या जंगलात ७६ वर्षांच्या शिवराम गोसाई बामनकर या वृद्ध गुराख्यावर वाघाने हल्ला केला. मात्र या वृद्धानेही प्राणाजी बाजी लावून वाघाशी झूंज देत अखेर त्या वाघाला पळवून लावले. या घटनेनंतर गावात खळबळ उडाली आहे. तसेच भीतीचे वातावरण पसरले आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, वाघाच्या हल्ल्यात शिवराम बामनकर हे जबर जखमी झाले आहेत. तरीही तेवढ्याच हिमतीने त्यांनी कसेबसे गाव गाठले आणि आपबिती सांगितली. त्यांच्यावर राजाराम येथे प्रथमोपचार करून पुढील ऊपचारासाठी अहेरी येथील उपजिल्हा रुग्णालयात पाठविण्यात आले. अहेरी उपविभागात मागील ५ वर्षांपासून व्याघ्रदर्शन सुरु झाले आहे. वेगवेगळ्या क्षेत्रात वाघाचे अस्तित्व आढळले. .Raj Thackeray : पूरग्रस्तांचे अश्रू पुसणे सरकारचं काम, मदतीची जाहिरातबाजी कसली करताय ? राज ठाकरेंचे थेट मुख्यमंत्री फडणवीस यांना पत्र.काही ठिकाणी पाळीव जनावरांची शिकार केल्याच्या घटना घडल्या होत्या. परंतू मानवावर हल्ला झाल्याची घटना पहिल्यांदाच घडल्यामुळे परिसरात दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. बुधवार (ता. २४) पहाटे अहेरी तालुक्यातील बोटलाचेरू-तानबोडी परीसरातसुद्धा वाघाने हल्ला करून म्हशीला ठार केल्याची तक्रार त्या परिसरातील नागरीकांनी केली आहे. त्यामुळे अहेरी तालुक्यात किती वाघ फिरत आहेत? ही माहिती अद्याप मिळालेली नाही. मात्र वृद्ध गुराख्याच्या साहसाची चर्चा सर्वत्र सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.