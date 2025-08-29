Sakal Digital Contest : घरगुती गणपतीचे दर्शन घडवा आणि भेटवस्तू मिळवा

पुणे - गणरायाच्या आगमनामुळे सर्वत्र उत्साहाचे वातावरण अनुभवण्यास मिळत आहे. अशातच ‘सकाळ डिजिटल’ने आपल्या घरच्या श्री गणेशाबद्दल संपूर्ण जगाला सांगण्याची एक अनोखी संधी आणली आहे. आपल्याकडे गणपती विराजमान झाल्यानंतर त्याचे फोटो, खास आठवणी, व्हिडिओ, सजावट हे सगळे तुम्ही ‘सकाळ’कडे शेअर केल्यावर अनोख्या भेटी मिळू शकतील..यासाठी #MyBappaStoriesWithSakal या हॅशटॅगसह सोशल मीडियावर तुम्ही फोटो, व्हिडिओ, रिल्स शेअर करू शकता. ज्या फोटो किंवा रिल्सला सर्वाधिक प्रतिसाद मिळेल, त्यांना खास भेटवस्तू मिळणार आहेत. याशिवाय ‘सकाळ’च्या अधिकृत सोशल मीडिया अकाउंट्सवरही तुम्ही झळकू शकणार आहात. .घरच्या गणरायाबद्दल असे सांगा जगालासोबत दिलेल्या क्यूआर कोडद्वारे ४९९ रुपये भरून नोंदणी करा. यासोबत तुम्हाला एका महिन्याचे ‘सकाळ प्लस’चे सबस्क्रिप्शनही मिळणार आहे.घरच्या गणपतीचे फोटो, रिल्स तयार करून #MyBappaStoriesWithSakal हा हॅशटॅग वापरून सोशल मीडियावर शेअर करा.सर्वोत्तम दहा स्पर्धकांना विशेष भेटवस्तू मिळणार आहेत..असे काढा सुंदर फोटो आणि रिल्सशक्यतो नैसर्गिक प्रकाशामध्ये गणपतीचे फोटो काढाकुटुंबाला, मित्रमंडळींनाही त्यात आवर्जून सहभागी करून घ्या!आरास करताना वेगळा प्रयत्न केला असेल तर ते नक्की दाखवाप्रसादासाठी खास पदार्थ केला असेल तर त्याची रेसिपीही सांगासजावट करतानाचा टाईम लॅप्स व्हिडिओघरातील आरतीलहान मुलांचा सहभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.