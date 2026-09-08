गणेशोत्सवासाठी धावणार चिपळूण-पनवेल मेमू, मडगाव-लोकमान्य टिळक टर्मिनस गाडीचीही घोषणा; पाहा वेळापत्रक

रत्नागिरी/चिपळूण : गणेशोत्सवकाळात कोकणात जाणाऱ्या चाकरमान्यांची होणारी प्रचंड गर्दी लक्षात घेता रेल्वे प्रशासनाने कोकण रेल्वेमार्गावर अतिरिक्त विशेष गाड्या चालवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यानुसार मडगाव-लोकमान्य टिळक टर्मिनस (एलटीटी) स्पेशल आणि चिपळूण-पनवेल अनारक्षित मेमू स्पेशल अशा दोन विशेष गाड्यांच्या फेऱ्या चालवण्यात येणार आहेत. .गणेशोत्सव काळात मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल आणि रायगड परिसरातून मोठ्या संख्येने चाकरमानी चिपळूणकडे येतात. अशा वेळी आरक्षित गाड्यांचे आरक्षण काही मिनिटांतच फुलते. परिणामी, सर्वसामान्य प्रवाशांसमोर प्रवासाचे मर्यादित पर्याय उरतात. या पार्श्वभूमीवर अनारक्षित मेमू सेवा विशेष महत्त्वाची ठरणार आहे..Mumbai Crime: मुंबईत हायप्रोफाइल वेश्याव्यवसायाचा पर्दाफाश, २६ वर्षीय मॉडेलचा सौदा; प्रसिद्ध हॉटेलच्या रूमवर कंडोमचा बॉक्स अन्....कोकण रेल्वे प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, मडगाव-एलटीटी ही विशेष गाडी १५ आणि १८ सप्टेंबर रोजी मडगाव येथून दुपारी ४ वाजता सुटेल आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी ६.०५ वाजता लोकमान्य टिळक टर्मिनस येथे पोहोचेल. परतीच्या प्रवासात ती १६ आणि १९ सप्टेंबर रोजी एलटीटी येथून सकाळी ७.५० वाजता सुटेल आणि त्याच दिवशी रात्री ११.४५ वाजता मडगाव येथे पोहोचेल. या गाडीत एकूण १९ डबे असणार आहेत. या गाडीचे आरक्षण ८ सप्टेंबरपासून सर्व पीआरएस काउंटर, इंटरनेट आणि आयआरसीटीसीच्या वेबसाईटवर सुरू होणार आहे..तसेच मध्यंतरीच्या प्रवाशा सोयीसाठी चिपळूण ते पनवेलदरम्यान अनारक्षित मेमू स्पेशल चालवली जाणार आहे. चिपळूण-पनवेल मेमू ही १० ते १४ सप्टेंबर आणि १८ ते २७ सप्टेंबर या कालावधीत चिपळूण येथून सकाळी ९ वाजता सुटेल आणि त्याच दिवशी दुपारी २.३० वाजता पनवेलला पोहोचेल. तसेच पनवेल-चिपळूण मेमू याच कालावधीत पनवेल येथून दुपारी ३.२० वाजता सुटेल आणि रात्री १०.२० वाजता चिपळूण येथे पोहोचेल. या गाडीला अंजनी, खेड, कळंबणी बुद्रुक, दिवाणखवटी, विन्हेरे, करंजाडी, सापे वामने, वीर, गोरेगाव रोड, माणगाव, इंदापूर, कोलाड, रोहा आणि पेण येथे थांबे राहतील..BMC: महापालिकेचे ७९ नगरसेवक कचाट्यात, पाच जणांची निवड बाद; न्यायालयात आव्हान.८ डब्यांच्या या मेमू गाडीचा फायदा स्थानिक प्रवाशांना होणार आहे. या गाड्यांच्या सविस्तर वेळापत्रकासाठी प्रवाशांनी www.enquiry.indianrail.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी आणि या विशेष रेल्वेसेवांचा लाभ घ्यावा..यामुळेच मेमू सोयीची मेमूचे सर्वांत मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे अनारक्षित प्रवासाची सुविधा असल्यामुळे आरक्षित तिकीट मिळाले नाही म्हणून प्रवास लांबणीवर टाकण्याची वेळ येत नाही. सामान्य रेल्वेतिकिटावर प्रवास करता येत असल्याने अल्प अंतराच्या प्रवाशांसाठी ही सेवा तुलनेने सोयीची ठरेल, असे प्रवाशांचे मत आहे..गणेशोत्सवापुरती सुरू केलेली ही सेवा प्रवाशांचा प्रतिसाद लक्षात घेऊन भविष्यात नियमित अथवा अधिक कालावधीसाठी सुरू ठेवावी. चिपळूण-पनवेलदरम्यान नियमित अनारक्षित रेल्वेसेवा उपलब्ध झाल्यास मुंबईशी चिपळूणची दैनंदिन प्रवासी जोडणी आणखी मजबूत होऊ शकते.- निहार कोवळे, नगरसेवक, चिपळूण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.