गॅस सिलिंडर थेट दारी मिळणार, नागरिकांचा वनवास संपणार; गॅसटंचाईला मनसेचा दणका

पाली : ग्रामीण भागातील नागरिकांना गॅस सिलिंडरसाठी करावी लागणारी पायपीट व सोसावा लागणारा विलंब आणि आर्थिक भुर्दंड थांबवण्यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. मनसेच्या पाठपुराव्याला यश आले असून बुधवार (ता. 8) पासून गॅस एजन्सीमार्फत घरगुती सिलिंडर थेट प्रत्येक गावोगावी ग्राहकांपर्यंत पोहोचवला जाणार आहे..सुधागड तालुक्यातील दुर्गम आणि ग्रामीण भागातून महिला, वयोवृद्ध नागरिकांना स्वखर्चाने खाजगी गाड्या करून पाली येथे सिलिंडर आणण्यासाठी यावे लागत होते. यासाठी दीड ते दोन हजार रुपये गाडी भाडे मोजावे लागत असे, शिवाय रणरणत्या उन्हात तासनतास रांगेत उभे राहावे लागत होते..या त्रासाची दखल घेत मनसे पदाधिकाऱ्यांनी मंगळवारी (ता. 7) भारत गॅस एजन्सी आणि तहसीलदार उत्तम कुंभार यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली. चर्चेदरम्यान मनसेतर्फे गॅस एजन्सीला स्पष्ट शब्दांत सांगण्यात आले की, नागरिकांनी सिलिंडरसाठी पालीला येण्याची गरज पडता कामा नये. एजन्सीने आपली यंत्रणा राबवून गावोगावी पोहोच सेवा (Home Delivery) सुरू करावी. ज्या ग्राहकांचे बुकिंग आहे त्यांना प्राधान्याने सिलिंडर द्यावा आणि ज्यांना तांत्रिक अडचणींमुळे बुकिंग करता येत नाही, त्यांना स्थानिक स्तरावर मदत करावी..या यशस्वी पाठपुराव्यासाठी मनसे सुधागड तालुका उपाध्यक्ष केवल चव्हाण, चव्हाणवाडी शाखा अध्यक्ष परेश वनगले, मुकेश चव्हाण, योगेश चव्हाण, हिरामण पाटेकर, निलेश गोरीवले आणि नरेंद्र घोगले यांसह अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते. मनसेच्या या 'लोकशाही' मार्गानं केलेल्या कामामुळे संपूर्ण तालुक्यातून पक्षाचे कौतुक होत असून सर्वसामान्य जनतेला मोठा दिलासा मिळाला आहे..तहसीलदार आणि गॅस एजन्सीने मनसेच्या या मागणीची दखल घेत सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. बुधवार (ता. 8) पासून तालुक्यातील गावांनुसार वितरणाचे नियोजन करण्यात आले आहे. या प्रक्रियेत कुठेही अडचण आल्यास महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नागरिकांच्या सेवेसाठी सदैव तत्पर असेल.- केवल चव्हाण, उपाध्यक्ष, मनसे, सुधागड तालुका.