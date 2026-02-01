महाराष्ट्र बातम्या

Sharad Pawar: गौतम अदानी शरद पवारांच्या भेटीला! सिल्व्हर ओक निवासस्थानी सांत्वन भेट

Gautam Adani Meets Sharad Pawar at Silver Oak: गौतम अदानी आणि शरद पवार यांच्यात बराच वेळ चर्चा झाली. अजित पवारांच्या निधनानंतर ही सांत्वनपर भेट असल्याचं सांगितलं जातंय.
Gauram Adani Sharad Pawar

Gauram Adani Sharad Pawar

esakal

संतोष कानडे
Updated on

Gautam Adani: उद्योगपती गौतम अदानी हे मुंबईत शरद पवारांच्या भेटीसाठी त्यांच्या निवासस्थानी दाखल झाले आहेत. पवारांच्या सिल्व्हर ओक या निवासस्थानी ते रात्री साडेसात वाजण्याच्या दरम्यान दाखल झाले. ही भेट सांत्वनपर असल्याचं मीडिया रिपोर्टनुसार सांगण्यात येतंय.

Loading content, please wait...
Bjp
Sharad Pawar
Ajit Pawar
NCP
Meeting
gautam adani

Related Stories

No stories found.