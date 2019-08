आमची सत्ता आणा, सगळं काही पूर्वपदावर आणू : अजित पवार

परभणी : शेतकरी मोडला तर राज्य मोडेल. शिक्षकांअभावी मुलांचा शिक्षणाचा पाया भक्कम होणार नाही. आश्रमशाळाही दुरावस्थेत आहेत. त्यामुळे आता परिस्थिती बदलायची असेल तर भगवान महादेवांसारखा तिसरा डोळा उघडून या सरकारला घालवण्याची गरज आहे, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी आज (गुरुवार) सांगितले. तसेच आमची सत्ता आणा. सगळं काही पूर्वपदावर आणू, असेही ते म्हणाले. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून 'शिवस्वराज्य यात्रे'चे आयोजन करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, शिरुरचे नवनिर्वाचित खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांच्यासह अनेक नेते उपस्थित होते. अजित पवार म्हणाले, जय शिवाजी, जय भवानी, असे आपण म्हणतो. याउलट हे सरकार 'टाक खंडणी' असे म्हणते. महाराजांच्या स्मारकाची एक वीट अजून यांना रचता आलेली नाही. तसेच घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर यांच्या स्मारकाचा पत्ता नाही. दृढ इच्छाशक्ती आणि धमक नसलेले महाराष्ट्राचे नेतृत्व काय करणार? असा सवालही त्यांनी केला. शेतकरी मोडला तर राज्य मोडेल! शिक्षकांअभावी मुलांचा शिक्षणाचा पाया भक्कम होणार नाही! आश्रम शाळाही दुरावस्थेत आहेत! परिस्थिती बदलायची असेल तर, भगवान महादेवांसारखा तिसरा डोळा उघडून या सरकारला घालवण्याची गरज आहे. आमची सत्ता आणा. सगळं पूर्वपदावर आणू, असा शब्द देतो.#शिवस्वराज्ययात्रा pic.twitter.com/Zuoo0ow5Dc — Ajit Pawar (@AjitPawarSpeaks) August 22, 2019 दरम्यान, या सरकारने पोलिस भरती राबवली नाही. सुरक्षा व्यवस्था भक्कम नसल्याने राज्यात गुन्हेगारी वाढली आहे. एकट्या मुख्यमंत्र्यांच्या नागपुरात एका रात्रीत 3 खून होतात. स्व. आर आर पाटील आणि आम्ही सर्वांनी मिळून दरवर्षी 13 हजार याप्रमाणे ५ वर्षांत ६५ हजार पोलिसांची भरती केली, असेही ते म्हणाले.



Web Title: Give Us Power all will be stable says Ajit Pawar