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GOBARdhan Scheme: गोबरधन' योजनेने माळेगाव कारखान्याला नवी ऊर्जा; सीबीजी प्रकल्पामुळे सभासदांना आर्थिक बळ

Malegaon Sugar Factory Plans ₹75 Crore CBG Project: गोबरधन योजनेमुळे माळेगाव साखर कारखान्यात सुमारे ७५ कोटींचा CBG प्रकल्प उभारण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
GOBARdhan Scheme

GOBARdhan Scheme

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कल्याण पाचांगणे : सकाळ वृत्तसेवा
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माळेगाव: केंद्र सरकारने कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (सीबीजी) क्षेत्राला चालना देण्यासाठी 'गोबरधन' (GOBARdhan) राष्ट्रीय एकात्मिक योजनेस 23,731 कोटी रुपयांच्या तरतुदीसह मंजुरी दिल्यानंतर पश्चिम महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखान्यांसाठी नव्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत.

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