GOBARdhan Scheme: गोबरधन' योजनेने माळेगाव कारखान्याला नवी ऊर्जा; सीबीजी प्रकल्पामुळे सभासदांना आर्थिक बळ

माळेगाव: केंद्र सरकारने कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (सीबीजी) क्षेत्राला चालना देण्यासाठी 'गोबरधन' (GOBARdhan) राष्ट्रीय एकात्मिक योजनेस 23,731 कोटी रुपयांच्या तरतुदीसह मंजुरी दिल्यानंतर पश्चिम महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखान्यांसाठी नव्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत..या पार्श्वभूमीवर माळेगाव (ता. बारामती) सहकारी साखर कारखान्याने सीबीजी बायोगॅस प्रकल्प उभारण्यासाठी निविदा (टेंडर) प्रक्रिया सुरू केली असून, कारखान्याच्या अध्यक्षा तथा राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या पुढाकारामुळे हा सुमारे 75 कोटी रुपयांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प प्रत्यक्षात येण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू झाली आहे..पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेली 'गोबरधन' योजना 2026-27 ते 2035-36 या कालावधीत राबविण्यात येणार आहे. कृषी अवशेष, उसाची मळी (प्रेसमड), गोठ्यातील शेण, महानगरपालिकेतील सेंद्रिय कचरा व अन्य जैव अवशेषांपासून स्वच्छ इंधन, सेंद्रिय खत आणि ग्रामीण भागात उत्पन्नाचे नवे स्रोत निर्माण करण्याचे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे..Mumbai Indians च्या ताफ्यात 'हे' ४ खेळाडू घेऊ शकतात हार्दिक पांड्याची जागा! CSK, KKR सोडून अन्य पर्यायाचा विचार; कोण आहेत ते?.या योजनेअंतर्गत सीबीजी उत्पादनाला स्थिर बाजारपेठ, खरेदीची हमी, भांडवली सहाय्य, पाईपलाईन सुविधा, पतपुरवठा आणि तांत्रिक मदत उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे देशांतर्गत सीबीजी उत्पादनात मोठी वाढ होणार आहे..वाहतूक, घरगुती, औद्योगिक आणि व्यावसायिक क्षेत्रात सीबीजीचा वापर वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारने दीर्घकालीन धोरण आखले आहे. माळेगाव कारखान्यात प्रस्तावित सीबीजी प्रकल्पामुळे उसाच्या मळीसारख्या उपउत्पादनाचा मूल्यवर्धित वापर होणार असून, स्वच्छ ऊर्जानिर्मितीबरोबरच सेंद्रिय खताचे उत्पादनही होणार आहे..Ajinkya Rahane New Journey: निवृत्तीनंतर अजिंक्य रहाणेचा मोठा निर्णय! म्हणाला, क्रिकेटने मला भरपूर काही दिलं, आता... .यामुळे कारखान्याच्या उत्पन्नात वाढ होण्यासह स्थानिक रोजगारनिर्मितीलाही चालना मिळेल. माळेगाव कारखान्याचे दिवंगत तत्कालीन अध्यक्ष तथा माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गतवर्षीच कारखान्यात सीबीजी प्रकल्प उभारण्याचा दूरदृष्टीचा निर्णय घेतला होता. त्याच निर्णयाची अंमलबजावणी आता वेगाने सुरू झाली असून, त्यातून सभासदांना दीर्घकालीन आर्थिक लाभ मिळणार असल्याचा विश्वास कारखान्याचे संचालक योगेश जगताप यांनी व्यक्त केला.."केंद्र सरकारच्या 'गोबरधन' योजनेमुळे माळेगाव कारखान्याचा सीबीजी प्रकल्प अधिक सक्षमपणे उभारता येणार आहे. या प्रकल्पामुळे कारखान्याच्या उत्पन्नाचे नवे स्रोत निर्माण होतील आणि त्याचा थेट आर्थिक फायदा सभासद शेतकऱ्यांना निश्चितपणे होईल," -असे योगेश जगताप यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.