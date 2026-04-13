Asha Bhosle : संगीतातील वागेश्‍वरी

आशाताई या खऱ्या अर्थाने भारतीय संगीतसृष्टीचा अढळ आधारस्तंभ होत्या. त्यांचा दैवी आवाज रेडिओवर ऐकत आम्ही लहानाचे मोठे झालो.
- उदित नारायण, ज्येष्ठ गायक

शास्त्रीय संगीत, गझल, रोमँटिक गाणी असो वा ‘दम मारो दम’सारखी पाश्चात्य धाटणीची गाणी पाहिलीतर आशा भोसले यांच्या आवाजातील अष्टपैलू बाजू थक्क करणारी होती. त्या संगीतातील सरस्वती होत्या.

