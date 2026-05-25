Maharashtra: आजीने स्वप्न बघितले, नातवाने साकारले; भाजीपाला विकून पै- पै जमविला; गोंडपिपरीचा वैभव पोलिस दलात

गोंडपिपरी: आपल्या मुलानं खुप शिकून मोठं व्हावं, त्याच्या आयुष्याला यशाचा मोठा आकार मिळावा हे प्रत्येक आईवडिलांच स्वप्न असतं.त्यासाठी ते जीवाचा आटापिटा करतात. पण एका आजीनं मनात आणलं तर किती सकारात्मक परिणाम येऊ शकतात याची अनुभूती सध्या गोंडपिपरीवासींना येत आहे. .नातवाने शिकून नोकरी मिळवावी यासाठी एका वयोवृद्ध आजीने भाजीपाला विकून पै-पै जमा केला. याचा वापर तिने नातवाच्या शिक्षणासाठी केला. त्यानेही प्रचंड परिश्रम घेत आपल्या आजीचे स्वप्न पूर्ण करीत तिच्या पदरात आनंदाचे क्षण बहाल केलेत. आजीच्या परिश्रमाची व नातवाच्या जिद्दीची अनुभूती गोंडपिपरीनगरवासींना एक नवी अनुभूती देऊन जात आहे. गोंडपिपरी येथील वैभवच्या या.वाटचालीची सध्या चर्चा सुरू आहे येथील बायपास चौकातील वैभव गंगाधर चौधरी हा तरुण आपल्या आई, वडील, आजी, आजोबासह वास्तव्यास आहे. घरची आर्थिकस्थिती बिकटच. वैभवचे वडील रोजी रोटी करतात. आई गृहिणी. कुटुंबातील एकुलता एक असलेला वैभवच्या आयुष्यात यशाची किनार लाभावी हा त्यांचा आशावाद होता. .याच आशावादाची पूर्तता करण्यासाठी वैभव मैदानात उतरला. पोलिस दलात सामील होण्याचे स्वप्न बघत त्याने प्रयत्नांची पराकाष्टा केली. शेवटी यश मिळविले. एकाच वेळी वैभवने दुहेरी यश मिळविले. चंद्रपूर पोलिस दलात त्याची निवड झाली. सोबत काटोल विभागात एसआरपीएफच्या परीक्षेत तो पहिला आला. वैभवचे प्राथमिक शिक्षण लिखितवाडा येथील जिल्हा परिषद शाळेत झाले. गोंडपिपरीच्या जनता विद्यालयातून त्याने बारावीपर्यतचे आणि नंतर पदवी चंद्रपुरातून मिळविली. त्याच्या या यशाने अनेकांनी अभिनंदन केले आहे. वैभवने आपल्या यशाचे श्रेय आजी सखुबाई, वडील गंगाधर, आजोबा महादेव, आई छाया यांना दिले आहे..आजीचे आनंदाश्रूवैभवची आजी सखुबाई ही गोंडपिपरीच्या गुजरीत भाजीपाला विकण्याचे काम करतात. दिवसाला त्या दोनशे रुपये कमवितात. आपल्या एकुलत्या एक नातवाला त्यांनी मोठी मदत केली. पै-पै जमा करून वैभवला शिक्षण देण्याकरिता प्रोत्साहन दिले. सोबत आर्थिक भार उचलला. वैभवची पोलिस दलात निवड झाल्याचे समजले. तेव्हा भाजीपाला विकत असताना त्यांच्या डोळ्यांत आनंदाश्रू आले. गुजरीतील सर्व भाजीपाला विक्रेत्यांना मिठाई वाटून त्यांनी आनंद साजरा केला. भाजीपालाचे ठोक व्यावसायिक तथा सामाजिक कार्यकर्ते नरेंद्र तुमडे यांनी आजीच्या या योगदानाबाबत त्यांचे विशेष अभिनंदन केले.