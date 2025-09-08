महाराष्ट्र बातम्या

Maratha-OBC Reservation : आरक्षणाचा वाद पेटविण्याचा सरकारचा डाव : रोहित पवार

Rohit Pawar : "आरक्षणावरून मराठा-ओबीसी वाद निर्माण करून स्थानिक निवडणुका जिंकण्याचा सरकारचा डाव असल्याचा आरोप आमदार रोहित पवार यांनी केला."
नाशिक : मराठा आरक्षणाच्या शासन निर्णयावरुन ओबीसी विरुद्ध मराठा असा वाद निर्माण होण्याची चिन्हे असताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीपूर्वी ओबीसी विरुद्ध मराठा वाद उभा करून या निवडणुका जिंकण्याचा डाव आखल्याची टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी केली.

