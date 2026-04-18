महाराष्ट्र बातम्या

Government Job: राज्य सरकारकडून भरती रद्द, स्टेनोग्राफर पद मृत घोषित; पुण्यात विद्यार्थी आक्रमक

Maharashtra Government Stenographer Posts ‘Dead’: महाराष्ट्र शासनाने निर्णय रद्द करावा या मागणीसाठी विद्यार्थी आक्रमक झाले आहेत. पाच ते सहा वर्षांपासून क्लासेस लावून अनेकांनी स्टेनोग्राफरचे प्रशिक्षण घेतलेले आहे.
Maharashtra government's decision

Maharashtra government's decision

संतोष कानडे
Updated on

Maharashtra Government Job: एकीकडे राज्य सरकार पदभरती करीत नाहीये, तर दुसरीकडे आहे ते पद रद्द करण्याचा घाट घातला जातोय. त्यामुळे राज्यातल्या लाखो विद्यार्थ्यांवर संकट कोसळलं आहे. सरकारने स्टेनोग्राफर हे पद रद्द केलं आहे. त्यामुळे लघुलेखनाचा प्रशिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनी संताप व्यक्त केलाय.

