Government Job: राज्य सरकारकडून भरती रद्द, स्टेनोग्राफर पद मृत घोषित; पुण्यात विद्यार्थी आक्रमक

Maharashtra Government Job: एकीकडे राज्य सरकार पदभरती करीत नाहीये, तर दुसरीकडे आहे ते पद रद्द करण्याचा घाट घातला जातोय. त्यामुळे राज्यातल्या लाखो विद्यार्थ्यांवर संकट कोसळलं आहे. सरकारने स्टेनोग्राफर हे पद रद्द केलं आहे. त्यामुळे लघुलेखनाचा प्रशिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनी संताप व्यक्त केलाय..''स्टेनोग्राफर पद हे मृत घोषित करू नये. मागच्या पाच वर्षांपासून विद्यार्थी अभ्यास करत आहेत. अचानक असे केल्याने विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात येत आहे. स्टेनोग्राफर पद मृत घोषित न करता पदभरती करण्यात यावी,'' अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली. .महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून लघुलेखक (स्टेनोग्राफर) पदाच्या भरती रद्दच्या शासनाच्या निर्णयाचा पुण्यात विद्यार्थ्यांकडून विरोध करण्यात आला. शासनाने निर्णय रद्द करावा या मागणीसाठी विद्यार्थी आक्रमक झाले आहेत. पाच ते सहा वर्षांपासून क्लासेस लावून स्टेनोग्राफरचे प्रशिक्षण घेतले. आता भरती होईल ही अपेक्षा असताना ऐनवेळी शासनाने भरती न करण्याचा निर्णय घेतल्याने विद्यार्थ्यांनी नाराजी व्यक्त केली..स्टेनोग्राफरचे प्रशिक्षण घेतलेल्या राज्यभरातील लाखो उमेदवारांचे भविष्य या निर्णयामुळे अंधारात जात आहे. शासनाने स्टेनोग्राफरच्या भरती रद्दबाबतचा निर्णय मागे घ्यावा, अन्यथा पुढच्या काळात रस्त्यावर उतरून तीव्र स्वरूपाचं आंदोलन करण्याचा इशारा विद्यार्थ्यांनी दिलाय..ग्रामीण भागातील विद्यार्थी मोठ्या संख्येने स्टेनोग्राफर पदासाठी तयारी करतात. आता ही भरती शासनाने रद्द केली, तर जायचं कुठे? कारण गेली चार-पाच वर्षे विद्यार्थी यासाठी तयारी करत होते. आता लगेच दुसरी फिल्डही चेंज करता येत नाही, अशी खंत काही विद्यार्थ्यांनी 'साम टीव्ही'शी बोलताना व्यक्त केली.