Bailgada Sharyat: बैलगाडा शर्यतीवरील गुन्हे मागे? मंत्रिमंडळात चर्चेला सुरुवात

Bailgada Sharyat: बैलगाडा शर्यतीसंबंधी विविध गुन्हे मागे घ्यावे ही मागणी अनेक दिवसांपासून बेैलगाडाप्रेमी करत होते. सरकारच्या विविध मंत्र्यांकडून बैलगाडी शर्यतीवरील विविध गुन्हे मागे घेण्याबाबत सरकार प्रयत्नशील असल्याची विधाने येत होती. त्यानंतर आज बैलगाडा शर्यतीवरील गुन्हे मागे घेण्याबाबत मंत्रिमंडळामध्ये चर्चा सुरु झाली आहे. मंत्रिमंडळ याबाबत सकारात्मक असल्याची माहिती सुत्रांकडून मिळत आहे. आता बैलगाडा शर्यतीशी संबंधित गुन्हे माघारी घेतले जाणार का? याकडे तमाम बैलगाडाप्रेमींचं लक्ष लागून राहिलं आहे. (Government positive to withdrawal of offenses on bullock cart race; discussion of cabinet began)

बैलगाडा शर्यतीवरील बंदीच्या काळात बंदी उठावी म्हणून विविध आंदोलने केली गेली. तसेच काही ठिकाणी शर्यतींचं आयोजनदेखील होत होतं. त्यानंतर कायद्याच्या उल्लंघनानंतर अनेक लोकांवर गुन्हे नोंदवण्यात आले होते. सुप्रीम कोर्टाने बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठवल्यानंतर आता सर्वत्र अटी शर्तींसह बैलगाडा शर्यती सुरु झाल्या आहेत. यानंतर बैलगाडा शर्यतीवरील गुन्हे रद्द करावी अशी मागणी बैलगाडाप्रेमींसह अनेक क्षेत्रातील लोकांकडून होत होती. सरकारमधील मंत्रीही याबाबत सकारात्मक असल्याची चर्चा होती. त्यानंतर आज मंत्रिमंडळात चर्चा सुरु झाली.