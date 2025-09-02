महाराष्ट्र बातम्या

Maratha Reservation : हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याची तयारी; गावपातळीवर समित्या स्थापन होणार

Hyderabad Gazette : राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेट तत्त्वतः स्वीकारत मराठा आरक्षणासाठी गावपातळीवर समित्यांमार्फत कुणबी जातनिश्चितीची कार्यवाही सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Maratha Reservation
Maratha Reservation Sakal
दीपा कदम
Updated on

मुंबई : राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेट तत्वत: लागू करण्याची तयारी दाखवली असून ते लागू करण्यासाठीची कार्यपद्धती देखील निश्चित केली आहे. त्यासाठी गावपातळीवर समित्यांची स्थापना केली जाणार असून विहित कालमर्यादेत हे काम पूर्ण केले जाणार असल्याची माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.याबाबतचा मसुदा मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांच्याकडे मंगळवारी (ता.३) पाठविण्यात येणार आहे.

Loading content, please wait...
Maharashtra Government
Maratha Reservation
Maratha reservation case
maratha community reservation
Government of Maharashtra
govt of maharashtra
maharashtra school reopen
marathi singer
maratha grant karnatak
police operation in Maharashtra
Maratha reservation protest
Hyderabad Gazette Implementation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com