Maratha Reservation : हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याची तयारी; गावपातळीवर समित्या स्थापन होणार

मुंबई : राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेट तत्वत: लागू करण्याची तयारी दाखवली असून ते लागू करण्यासाठीची कार्यपद्धती देखील निश्चित केली आहे. त्यासाठी गावपातळीवर समित्यांची स्थापना केली जाणार असून विहित कालमर्यादेत हे काम पूर्ण केले जाणार असल्याची माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.याबाबतचा मसुदा मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांच्याकडे मंगळवारी (ता.३) पाठविण्यात येणार आहे..गॅझेटबाबतच्या मसुद्यावर सहमती झाल्यास याबाबतचा आदेश राज्य सरकारने प्रसिद्ध करण्याची तयारी केली आहे. मात्र सरकार आणि मराठा आंदोलकांमध्ये आज आंदोलनाच्या चौथ्या दिवशीदेखील संवाद घडू शकला नसल्याने निर्माण झालेली कोंडी सुटलेली नसल्याने विसंवादाचे सूर उमटू लागले आहेत..हैदराबाद गॅझेटमध्ये प्रत्येक तालुक्यांमध्ये असलेली जातिनिहाय लोकसंख्येची आकडेवारी आहे. त्याआधारे कुणबी जातप्रमाणपत्र देण्याबाबतची कार्यवाही करण्यासाठी गावपातळीवर समित्या स्थापन केल्या जातील. हे काम वेगाने केले जाईल. गावपातळीवरील समित्या कुणबी ओळख कुणबी नोंदीच्या आधारे निश्चित करण्याचे काम करतील, असे मसुद्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे..सरकारच्या पातळीवर काल रात्री मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची बैठक पार पडली. आज दिवसभरात मराठा उपसमितीच्या बैठका ही पार पडल्या. मात्र आंदोलकांशी कोणत्याही पद्धतीची चर्चा करण्यासाठी सरकारकडून दिवसभरात कोणीही आंदोलकांकडे गेले नाही. राज्य सरकारकडून आज मसुदा तयार करण्यात आला आहे, मात्र तोही आंदोलकांकडे पाठवण्यात आलेला नाही. उद्या दुपारनंतर हा मसुदा आंदोलकांकडे पाठवला जाणार असल्याचे समजते..पहिले पाऊल कोणाचेचर्चेसाठी पहिले पाऊल कोणी उचलायचे याचीच वाट सरकार आणि आंदोलकांकडून पाहिली जात आहे. मनोज जरांगे यांच्याकडे मसुद्यावर चर्चा करण्यासाठी विधिज्ञ किंवा इतर जाणकरांचे शिष्टमंडळ नसल्याने तांत्रिक बाबींवर सरकार कोणाशी चर्च करणार असा प्रश्न निर्माण झाला असल्याची माहिती संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली..