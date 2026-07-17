ऑक्टोबरमध्ये ग्रामपंचायतींसाठी निवडणूक! सरपंच निवड थेट जनतेतून; ४ ऑगस्टला अंतिम होणार मतदार याद्या; निवडणुकीसाठी वापरली जाणार १५ एप्रिलची मतदार यादी

तात्या लांडगे
सोलापूर : राज्यातील २०२४ व २०२५ मध्ये मुदत संपलेल्या व २०२६ मधील मुदत संपणाऱ्या तसेच नव्याने तयार झालेल्या ग्रामपंचायतींची निवडणूक ऑक्टोबरमध्ये होण्याची शक्यता आहे. आता ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीसाठी १५ एप्रिल २०२६ रोजीची मतदार यादी वापरली जाणार आहे. या निवडणुकीसाठी संगणक प्रणालीद्वारे मतदार याद्या तयार केल्या जाणार असून, २४ जुलैला प्रभागनिहाय प्रारूप मतदार याद्या प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत.
महाआयटीने विकसित केलेल्या सॉफ्टवेअरमधून प्रभागनिहाय प्रारूप व अंतिम मतदार यादी तयार केली जाणार आहे. त्यासाठी https://mahasecvoterlist.in ही लिंक राज्य निवडणूक आयोगाने दिली आहे. आयोगाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाला युजर आयडी व पासवर्ड दिला आहे. त्यावरून तालुक्यांसाठी युजर आयडी व पासवर्ड तयार केले जाणार आहेत. त्यानंतर ग्रामपंचायतनिहाय विधानसभा क्रमांक व एकूण प्रभागांची संख्या ही माहिती ग्रामपंचायतनिहाय भरली जाणार आहे. शुक्रवारी (ता. २४) मतदार याद्यांची प्रारूप प्रसिद्धी झाल्यानंतर २९ जुलैपर्यंत हरकती व सूचना स्वीकारल्या जाणार आहेत.
हरकती व सूचनांसाठी फक्त सहा दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. त्यानंतर ४ ऑगस्टला अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध केली जाणार आहे. साधारणतः ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये प्रत्यक्ष निवडणुका घेतल्या जाण्याची शक्यता आहे. या टप्प्यात राज्यातील २७ हजार ग्रामपंचायतींपैकी १५ हजार ३००, तर सोलापूर जिल्ह्यातील १ हजार २७ ग्रामपंचायतींपैकी ७०२ ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे.
अशी तयार होणार मतदार यादी
तहसीलदार मूळ मतदार यादी डाउनलोड करून नियंत्रण तक्ता तयार करणार आहेत. विधानसभा मतदार यादीत संबंधित ग्रामपंचायतीचा समावेश असलेल्या एकूण मतदारांची संख्या आणि त्या ग्रामपंचायतीसाठी तयार केलेल्या प्रभागनिहाय प्रारूप मतदार यादीतील मतदारांची एकूण संख्या समान आहे, म्हणजेच संबंधित ग्रामपंचायतीतील विधानसभा मतदार यादीतील सर्व मतदार त्या ग्रामपंचायतीच्या सर्व प्रभागांच्या प्रारूप मतदार यादीत समाविष्ट करण्यात आले आहेत, तसेच संबंधित ग्रामपंचायतीच्या हद्दीबाहेरील मतदार त्यामध्ये समाविष्ट झालेले नाहीत, याची खात्री केली जाणार आहे.
मतदार यादीचा कार्यक्रम...
प्रभागनिहाय प्रारूप मतदार याद्यांची प्रसिद्धी : २४ जुलै
मतदार यादीवर हरकती व सूचनांसाठी कालावधी : २४ ते २९ जुलै
प्रभागनिहाय अंतिम मतदार याद्यांची प्रसिद्धी : ४ ऑगस्ट
सोलापुरातील निवडणूक प्रक्रिया सुरू असलेल्या ग्रामपंचायती
तालुका ग्रामपंचायती
मंगळवेढा ३०
पंढरपूर ७८
करमाळा ५४
माढा ८५
माळशिरस ५७
बार्शी १००
मोहोळ ७६
अक्कलकोट ७७
दक्षिण सोलापूर ५४
सांगोला ६७
उत्तर सोलापूर २४
एकूण ७०२
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