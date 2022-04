लाऊडस्पीकरसाठी येणार गाईडलाईन्स; गृहमंत्र्यांनी दिली माहिती

मुंबई : सार्वजनिक ठिकाणी लाऊडस्पीकर वाजवण्यासंदर्भात आता राज्य सरकारनं नव्या गाईडलान्स आणण्याच्या तयारीत आहे. याचे संकेत गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिली आहे. तसेच या गाईडलाईन्स कधी जाहीर होतील याचीही माहिती त्यांनी दिली. (Guidelines for loudspeakers Information given by the Maharashtra HM Dilip Walase Patil)

गृहमंत्री वळसे म्हणाले, सार्वजनिक ठिकाणी लाऊडस्पीकर वाजवण्यासंदर्भात राज्याचे पोलीस महासंचालक आणि मुंबईचे पोलीस आयुक्त हे मिळून या गाईडलाईन्स तयार करणार आहेत. येत्या एक-दोन दिवसात या गाईडलान्स जाहीर होतील.

आम्ही राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेवर लक्ष ठेऊन आहोत. राज्याची शांतता भंग करणाऱ्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल, असा गंभीर इशाराही यावेळी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिला आहे.