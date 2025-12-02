महाराष्ट्र बातम्या

मोठी बातमी! नगरपरिषद-पालिका निवडणुकांची मतमोजणी पुढे ढकलली! नवी तारीख जाहीर, कोर्टाने काय म्हटलं?

High Court Postpones Municipal Election Counting to December 21: न्यायालयाच्या आदेशाने निकाल जाहीर होण्याची तारीख निश्चित; उमेदवारांमध्ये उत्सुकता शिगेला
उच्च न्यायालयाच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे राज्यातील काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील उमेदवारांच्या छातीत धडकी भरली आहे. येत्या ३ डिसेंबर रोजी जाहीर होणारी मतमोजणी आता पूर्णपणे पुढे ढकलण्यात आली असून, संपूर्ण निवडणुकांचा निकाल एकाच वेळी २१ डिसेंबर रोजी घोषित करण्याचे स्पष्ट आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

