राज्यात उन्हाच्या झळा वाढल्या; चंद्रपूरमध्ये तापमानाचा उच्चांक तर पुण्यातही कडाका

पुणे : पुण्यात कमाल तापमानाचा पारा ३७.४ अंश सेल्सिअस नोंदला गेला. होळीनंतर राज्यातील कमाल तापमानाचा पारा वाढू लागला आहे. येत्या काळात उन्हाचा चटका आणखी वाढणार आहे. त्यामुळे कमाल तापमानात आखणी वाढ होईल. मध्य महाराष्ट्रातील बहुतांश भागात कमाल तापमानाचा पारा सरासरीपेक्षा कमी नोंदला गेला. सध्या राज्यात हवामान कोरडे आहे. त्यामुळे उन्हाचा चटका वाढू लागला आहे. मध्य महाराष्ट्र आणि विदर्भात कमाल तापमानात चांगलीच वाढ झाली आहे. विदर्भात गोंदिया, बुलडाणा वगळता सर्वच भागांत कमाल तापमान चाळीस अंश सेल्सिअसवर गेले आहे. मराठवाड्यातही उन्हाच्या झळा तीव्र होत आहेत. पुण्यातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा औरंगाबाद भागात तापमानात काहीशी घट असली, तरी उर्वरित भागात कमाल तापमान चाळीस अंश सेल्सिअसपेक्षा अधिक आहे. मध्य महाराष्ट्रात उन्हाचा चटका कमीअधिक स्वरूपात आहे. सोलापूरमध्ये ४०.२ अंश सेल्सिअस एवढे कमाल तापमान नोंदविले गेले असून, इतर पुणे, नगर, नाशिक, कोल्हापूर, जळगाव भागांत कमाल तापमान ३१ ते ३८ अंश सेल्सिअसच्या दरम्यान होते. कोकणातही उन्हाचा चटका काहीसा कमी असल्याने कमाल तापमान ३० ते ३४ अंश सेल्सिअसच्या दरम्यान होते.

Web Title: High temperature in chandrapur and increased in Pune