महापालिकेची सर्वसाधारण सभा हुतात्मा स्मृती मंदिरात घ्या 

सोलापूर : सोलापूर शहरात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने हा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी महापालिकेची चार महिने सभा घेतली नाही. जुलैची सर्वसाधारण सभा व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे घेण्याचे प्रशासनाने नियोजन केले आहे. या व्हिडिओ कॉन्फरन्स सभेला कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी, वंचित बहुजन आघाडी, एमआयएम व भाजपचे नगरसेवक सुरेश पाटील यांनी यापूर्वी विरोध दर्शविला होता. तरी देखील महापालिकेने व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सभा घेण्याचे नियोजन केले आहे. सभा व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे न घेता हुतात्मा स्मृती मंदिरात घ्यावी अशी मागणी महापालिकेतील गटनेत्यांनी केली आहे. गटनेत्यांनी आज सात रस्ता येथील नियोजन भवनात महापालिका आयुक्त पी. शिवशंकर यांची भेट घेतली. यावेळी माजी सभागृह नेते नगरसेवक सुरेश पाटील, कॉंग्रेसचे गटनेते चेतन नरोटे, वंचित बहुजन आघाडीचे गटनेते आनंद चंदनशिवे, राष्ट्रवादीचे गटनेते किसन जाधव, एमआयएमचे गटनेते रियाज खैरादी यांच्यासोबत सुमारे एक तास बैठक झाली. मनपा आयुक्त नवीन असल्याने अधिकारी व नगरसेवकांची बाजू समजून घेऊन सोलापूरच्या विकासाच्या संदर्भात नव्या आयुक्तांना माहिती होणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी ही सभा व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे न घेता हुतात्मा स्मृती मंदिरात घ्यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. सोलापूर महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त व सहाय्यक आयुक्त यांच्या कामाच्या विभागणीवरही सर्वपक्षीय गटनेत्यांनी आक्षेप घेतला.

Web Title: Hold the general meeting of the Municipal Corporation at Hutatma Smriti Mandir