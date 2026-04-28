Maharashtra Heatwave Reason : महाराष्ट्रात राजस्थानपेक्षा जास्त तापमान कसं काय वाढलं? संशोधनातून समोर आलं डोकं चक्रावणारं कारण

अकोला शहराने देशभरातली सर्वात जास्त उष्णता नोंदवली आहे. २६ एप्रिलला अकोलाच तापमान ४६.९ अंश सेल्सिअसवर गेले तर अमरावतीने ४६.८ अंश नोंदवला. राजस्थानच्या वाळवंटी भागांनाही मागे टाकून महाराष्ट्राच्या विदर्भातली मैदानी भाग आता उष्णतेच्या यादीत आघाडीवर आहेत. यंदा उन्हाळा इतका तीव्र का? संशोधन आणि हवामान तज्ज्ञांनी यामागचे मुख्य कारण समोर आणले आहे..विदर्भात पारा चढलाविदर्भात (अकोला, अमरावतीसह) आकाश पूर्ण स्वच्छ असते. ढगांचा लवलेशही नसतो. त्यामुळे सूर्याची कडक किरणे थेट जमिनीवर पडतात आणि हवा प्रचंड गरम होते. याउलट राजस्थानला कधीकधी हलकी ओली हवा येऊन तापमान थोडे नियंत्रित राहते. महाराष्ट्रात मत्र स्थानिक हवामान पद्धतीमुळे गरम हवा अडकून राहते. याशिवाय उत्तर-पश्चिमेकडून येणारे कोरडे आणि गरम वारे, प्रतिचक्रवात (अँटी सायकलोनिक सर्क्युलेशन) आणि ओलसर हवेचा अभाव यामुळे विदर्भात तापमान वेगाने वाढले..उच्च तापमानाचे कारण काय?यंदा उन्हाळा लवकर सुरू झाला. फेब्रुवारी-मार्चपासूनच उष्णता वाढू लागली. एप्रिलमध्ये तर अनेक ठिकाणी ४४-४५ अंश ओलांडले. २४ एप्रिलला जगातील १०० गरम शहरांपैकी ९५ भारतात होती .त्यात महाराष्ट्र, तेलंगणा, मध्य प्रदेशसारखे राज्य आघाडीवर होते. आर्द्रता जास्त असल्याने महाराष्ट्रात उष्णता जास्त जाणवत आहे तर राजस्थानात कोरडी उष्णता आणि हलके वारे असल्याने तुलनेने सहन करता येत आहे.भारतीय हवामान विभागाने (IMD) सांगितले की एप्रिल ते जूनमध्ये यंदा सरासरीपेक्षा जास्त गरम वातावरण असेल. विदर्भात येत्या काही दिवसांतही ४५ अंशांवर तापमान राहण्याची शक्यता आहे..आनंदाची बातमीपण दिलासादयक बातमीही आहे. २८ ते ३० एप्रिल दरम्यान उत्तर भारतात अनेक पश्चिमी डिस्टर्बन्स येणार आहेत. त्यामुळे राजस्थान, दिल्लीसह उत्तरेकडील भागांत वादळ, धूळीचे वारे आणि पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. यामुळे तापमान ४२ अंशांखाली येऊ शकते. महाराष्ट्रातही काही प्रमाणात दिलासा मिळेल पण पूर्ण सुटका अद्याप दूर आहे.सध्या तरी तुमही सावध राहा. दुपारी १२ ते ४ दरम्यान बाहेर पडणे टाळा, भरपूर पाणी प्या आणि गरज नसल्यास घराबाहेर जाण्याच टाळा.