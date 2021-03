सत्तेसाठी आणखी किती लोकांना वाचवणार?; फडणवीसांचा उद्धव ठाकरेंना सवाल

विधानसभेचे विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnvis) यांनी पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackarey) यांच्यावर निशाणा साधला आहे. सत्तेसाठी आणखी किती लोकांना वाचवणार? असा सवाल त्यांनी उद्धव ठाकरे यांना केला. पुण्यात एल्गार परिषदेत (Elgar Parishad) वादग्रस्त विधान करणाऱ्या शर्जिल उस्मानी (Sharjeel Usmani) याच्यावरुन फडणवीसांनी मुख्यमंत्र्यांना टार्गेट केलं आहे.

On top of all this, they are being helped by MVA to get bail

Uddhav ji, how many more offenders will you protect for the desperation of power

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) March 16, 2021