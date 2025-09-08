Hyderabad Gazette: हैदराबाद गॅझेट! बंजारा समाजाला आदिवासींचं आरक्षण कसं मिळेल? नेमका पुरावा काय सापडला?

Banjara Community: इंग्रजांनी भारतावर दीडशे वर्षे राज्य केलं. परंतु हैदराबाद संस्थावर निजामाचं राज्य होतं. भारत स्वातंत्र्य झाल्यांतर पुढच्या वर्षात १७ सप्टेंबर १९४८ रोजी हैदराबाद संस्थान मुक्त झालं. या निजामाच्या हैदराबाद गॅझेटियरमधील नोंदीनुसार मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे..हैदराबाद गॅझेटमध्ये असलेली आणखी एक बाब समोर आली आहे. ती म्हणजे बंजारा आरक्षण. बंजारा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून एसटी प्रवर्गात समावेश करावा, ही जुनीच मागणी आहे. परंतु आता हैदराबाद गॅझेटमध्ये बंजारा समाजाचा उल्लेख अनुसूचित जमाती असा करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे बंजारा समाजाकडून एसटी आरक्षणाच्या मागणीचा जोर वाढू लागला आहे..हैदराबाद गॅझेटमध्ये बंजारा समाजाबद्दल इंग्रजीत उतारा'The Lambada's, otherwise called Banjara's or Sugali's, are a large wandering tribe found in great numbers throughout the Hyderabad State, particularly in the districts bordering berar and the Marathwada region. They are regarded as a distinct tribe, separate Hindu Castes'.एसटी प्रवर्गातून आरक्षणाचा मार्ग मोकळा'लांबडा' म्हणजेच 'बंजारा' किंवा 'सुगळी' म्हणूनही या समाजाला ओळखले जाते. हे लोक, हैदराबाद राज्यात, विशेषतः बेरार आणि मराठवाडा प्रदेशांच्या सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या संख्येने आढळणारे एक भटक्या जमातीचे लोक आहेत. त्यांना एक वेगळी जमात मानले जाते, ती हिंदू जातींपेक्षा वेगळी आहे. असा उल्लेख हैदराबाद गॅझेटमध्ये आहे..याच गॅझेटच्या आधारावर आंध्र, तेलंगणात आरक्षण१९४८ साली मराठवाडा हा महाराष्ट्र राज्यात सामील झाला. पुढे १९५६ नंतर बंजारा समाजाचा समावेश ओबीसी-एनटीसी प्रवर्गात करण्यात आला. मात्र तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांमध्ये हैदराबाद संस्थानच्या गॅझेटवरुनच बंजारा समाजाला अनुसूचित जाती या प्रवर्गातून आरक्षण देण्यात आलेले आहे..जरांगे पाटलांच्या आंदोलनामुळे सापडला मोठा पुरावामराठ्यांना ओबीसींच्या कुणबी जातीमधून आरक्षण देण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील मागच्या दोन वर्षांपासून लढा देत आहेत. अखेर सरकारने ३ सप्टेंबर २०२५ रोजी शासन निर्णय जारी करीत हैदराबाद गॅझेट लागू केलं आहे. या गॅझेटच्या अभ्यासासाठी आणि राज्यभरातील कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी सरकारने निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांची समिती स्थापन केली होती. हैदराबाद गॅझेटमध्ये बंजारा समाजाचा मोठा पुरावा आढळून आल्याने समाजाच्या नेत्यांनी एसटी प्रवर्गात समावेश करण्याची मागणी केली आहे. बीडच्या गेवराई विधानसभेचे आमदार विजयसिंह पंडित यांनीही मुख्यमंत्र्यांना एक पत्र पाठवून बंजारा समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्याची मागणी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.