राखी पाठविणाऱ्या 25 लाख बहिणींचा मी आभारी : मुख्यमंत्री

मुंबई : ''राखी पौर्णिमेनिमित्त महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून मला राख्या पाठविल्या. त्यासोबत विचार आणि सल्ले पत्राद्वारे कळविले. या सर्व 25 लाख बहिणींचा मी ऋणी आहे,'' अशी भावना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली.

भारतीय जनता पक्षातर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या नारी शक्ती सन्मान सोहळ्यावेळी ते बोलत होते. 'एखाद्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना इतक्या मोठ्या प्रमाणात राख्या पाठविण्याचा हा जागतिक विक्रम असून तो मी माझ्या सर्व बहिणींच्या नावे करतो. तुम्ही भाऊ म्हणून माझ्यावर जो विश्वास दाखवलात त्यामुळे मी भारावून गेलो आहे,' असेही ते पुढे म्हणाले. यावेळी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील आणि महिला व बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

Attended concluding event of 2 month long Shakti Samman Mahotsav organised by @BJP4Maharashtra Mahila Morcha with my colleagues from cabinet Chandrakantdada Patil, Pankaja Munde, Vijayatai Rahatkar, Madhavi Naik & my sisters from BJP Mahila Morcha in Mumbai. pic.twitter.com/aSiznTte9u

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) August 20, 2019