Video: तुकाराम मुंढेंना भावनिक होताना तुम्ही कधीच पाहिलं नसेल, पण आईला शेवटचं पाणी पाजताना संयम ढासळला

IAS Tukaram Mundhe: कर्तव्यदक्ष अधिकारी म्हणून ओळख असलेले आयएएस तुकाराम मुंढे यांच्या मातोश्रींचं २ एप्रिल रोजी निधन झालं. ३ तारखेला बीडच्या ताडसोन्ना येथील त्यांच्या मूळगावी आसराबाई हरिभाऊ मुंढे यांच्यावर अंत्यसंस्कार झाले. मृत्यूसमयी त्यांच्या मातोश्रींचं वय ९० वर्षांपेक्षाही जास्त होतं. एरव्ही कर्तव्यदक्ष असणारे आणि चेहऱ्यावरच्या रेषाही न बदलणारे तुकाराम मुंढे आईला शेवटचं पाणी देताना मात्र ढसाढसा रडले..मातोश्री आसराबाई मुंढे यांच्यावरील अंत्यसंस्कारावेळी तुकाराम मुंढे भावनिक झालेले बघायला मिळाले. त्यांचे मोठे बंधू आणि संपूर्ण कुटुंब सोबत होतं. जेव्हा त्यांच्या मातोश्रींना शेवटचं पाणी दिलं जात होतं, तेव्हा त्यांनी त्यांना रडू आवरलं नाही. इतर जवळच्या नातेवाईकांच्या गळ्यात पडूनही ते ढसाढसा रडले. त्यांच्यातला हा भावनिक माणूस महाराष्ट्राने पहिल्यांदाच बघितला..दरम्यान, अंत्यविधीनंतर मुंढे कुटुंबाने त्यांच्या आईच्या अस्थी पारंपारिक पद्धतीने पाण्यात विसर्जित न करता वृक्षारोपणासह विसर्जित केल्या. त्यांच्या या आदर्श कृतीची राज्यभर चर्चा आहे. याबाबत खुद्द तुकाराम मुंढे यांनी त्यांच्या फेसबुक अकाऊंटवरुन एक पोस्ट शेअर केलीय..तुकाराम मुंढे म्हणतात...आमच्या "बाईंच्या" (आईच्या) स्मृतीप्रत्यर्थ आम्ही एक वेगळी आणि विचारपूर्वक वाट निवडण्याचा , संवेदनशील व विवेकवादी निर्णय मुंढे परिवारातर्फे घेतला आहे."निसर्ग हाच या सृष्टीचा निर्माता आणि सर्वश्रेष्ठ शक्ती आहे. त्याचे रक्षण, संवर्धन आणि सन्मान करणे हीच खरी भक्ती आणि खऱ्या अर्थाने श्रद्धांजली आहे."या विचारातून प्रेरित होऊन आम्ही आईच्या अस्थींचे पारंपरिक पद्धतीने नदीत विसर्जन न करता, त्या शेतात वृक्षारोपणासह विसर्जित केल्या आहेत. आम्ही त्या ठिकाणी वडाचे झाड लावले आहे, जेणेकरून आमच्या "बाईंची" माया सावलीच्या रूपाने पिढ्यानपिढ्या जिवंत राहील. हा वटवृक्ष आमच्या बाईंच्या मायेची सावली आणि "जीजींचे" आशीर्वाद बनून पिढ्यानपिढ्या बहरत राहील.(आम्ही सर्व भाऊ आमच्या आईला "बाई" म्हणून संबोधित असू, तर गावकरी आणि आप्तेष्टांसाठी त्या "जीजी" होत्या.).पोस्टमध्ये तुकाराम मुंढे पुढे म्हणतात...आम्ही कोणत्याही प्रकारचा दहावा किंवा तेरवा न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विवेकवाद आणि विज्ञानाची कास धरून, सामाजिक उपयुक्ततेला आम्ही प्राधान्य दिले आहे. आजच्या आधुनिक युगात विज्ञानाची कास धरणे गरजेचे आहे. त्यामुळे सामाजिक उपयुक्तता आणि पर्यावरणाचे रक्षण करणे, हेच आमच्या आईच्या संस्कारांना साजेसे ठरेल असे आम्हाला वाटते.आमच्या या निर्णयाचा आपण आदर कराल आणि "बाईंच्या" आठवणी आपल्या हृदयात कायम जपून ठेवाल, हीच नम्र अपेक्षा.