Maharashtra Bhushan: उष्मघाताने मृत्यू झालेले 13 श्री सदस्य कोण? ओळख पटली

खारघर येथे 16 एप्रिल रोजी पार पडलेल्या महाराष्ट्र भूषण सोहळ्यात मोठी दुर्घटना घडली. उष्मघाताने 13 श्री सदस्याचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे राज्यात राजकारण चांगलंच तापलं आहे. दरम्यान, मृत्यू झालेल्या काही श्री सदस्यांची नावे जाहीर करण्यात आली होती. त्यानंतर आता उर्वरित मृत श्री सदस्यांची ओळख पटली असून, त्यांनी नावे प्रशासनाकडून प्रसिद्ध करण्यात आली आहेत.(Identified who are the 13 dead maharashtra bhushan award ceremony)

मृत्यू झालेल्या 13 श्री सदस्यांमध्ये 9 महिला व 4 पुरुष आहेत. तर 12 व्यक्ती रुग्णालयात दाखल असून, त्यांच्यावर आवश्यक उपचार सुरू आहेत. 35 व्यक्तींना उपचारानंतर घरी सोडण्यात आले आहे, अशी माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.

मृत्यू झालेल्यांची नावे

1) तुळशिराम भाऊ वागड

2) जयश्री जगन्नाथ पाटील

3) महेश नारायण गायकर

4) कलावती सिद्धराम वायचाळ

5) मंजूषा कृष्णा भोंबडे

6) भीमा कृष्णा साळवी

7) सविता संजय पवार

8) स्वप्नील सदाशिव केणी

9) पुष्पा मदन गायकर

10) वंदना जगन्नाथ पाटील

11) मिनाक्षी मोहन मेस्त्री

12) गुलाब बबन पाटील

13) विनायक हळदणकर

निरुपणकार अप्पासाहेब धर्माधिकारी यांना महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने दिला जाणारा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 16 एप्रिल रोजी प्रदान करण्यात आला. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते अप्पासाहेब धर्माधिकारी यांचा गौरव करण्यात आला. मात्र, उष्मघातामुळे या कार्यक्रमला गालबोट लागलं आहे.