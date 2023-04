छत्रपती संभाजीनगरमध्ये मविआच्या वज्रमूठ सभा पार पडली. या सभेमध्ये अनेक घडामोडी घडल्या. विशेष म्हणजे विरोधकांकडून या सभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांना लक्ष करण्यात आले होते. तसेच शिंदे गटावरही निशाणा साधण्यात आला होता. दरम्यान, या सभेनंतर आज विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी पुढच्या भाषणात फडणवीसांच नाव घेऊन भाषण करतो. असं म्हणाल्या सर्वांच्या भुवाया उंचावल्या. (In the next speech he will speak in the name of Fadnavis Ajit Pawar)

पुढच्या भाषणात फडणवीसांच नाव घेऊन भाषण करतो...पवार असं का म्हणाले?

पत्रकार परिषदेदरम्यान अजित पवार यांनी सभेदरम्यानच्या विविध घटनेवर भाष्य केलं. दरम्यान, एका पत्रकार महिलेने सभेवेळी अमित शाह, पंतप्रधान मोदी यांच्यावर टीका केली पण यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस याचं नावही घेतलं नाही. असा सवाल उपस्थित केला.

त्यावेळी, पुढच्या भाषणात फडणवीसांच नाव घेऊन भाषण करतो. तुमची सूचना अजित पवारांनी स्विकारली आहे. असं ठोसपणे अजित पवारांनी उत्तर दिल. त्याचे पडसाद उद्याच्या नागपूरच्या जाहिर सभेत उमटतील.

मला जर चान्स मिळाल तर जरुर तुम्हाला उत्तर मिळेल आणि ते त्यांचचं मैदान आहे. त्याचा जास्त परिणाम होईल. अस पवार म्हणाले.

पत्रकार परिषदेत अनेक मुद्यावर चर्चा

छत्रपती संभाजीनगरमधील मविआच्या वज्रमूठ सभेत उद्धव ठाकरेंसाठी वेगळी खुर्ची ठेवण्यात आली होती. यामुळं राज्याच्या राजकारणात भलतीच चर्चा रंगली होती, माध्यमांनी देखील याबाबत बातम्या चालवल्या. यावरही अजित पवार बोले.

गेल्या काळात उद्धव ठाकरेंना पाठीचा त्रास सहन करावा लागला होता. त्यामुळं आजही ते ताठ बसता येईल अशी खुर्ची वापरतात. त्यामुळं सभेच्या ठिकाणी देखील अशीच खुर्ची ठेवण्यात आली होती. बाजूला दोघांसाठी सोफ्याच्या खुर्च्या ठेवल्या होत्या, त्यामुळं यामध्ये खुर्चीबाबत भेदभाव केलेला नाही, याची नोंद घेण्यात यावी, असं स्पष्टीकरण अजित पवार यांनी या वादावर दिलं आहे.