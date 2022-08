दहिहंडी आता क्रीडा प्रकारात, गोविंदा शासकीय लाभार्थी; मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

मुंबई : दहिहंडीचा आता क्रीडा प्रकारात समावेश करण्यात आल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी विधानसभेत केली. तसेच या खेळात सहभागी खेळाडू अर्थात गोविंदांना शासकीय योजनांचा लाभही मिळणार आहे. यामध्ये गोविंदांसाठी शासकीय नोकऱ्यांमध्ये ५ टक्के आरक्षण असेल अशी घोषणाही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केली. (Inclusion of Dahihandi in sports Govinda will get govt benefits CM announcement In Vidhan Sabha)

मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत विधानसभेत निवेदन सादर केलं. ते म्हणाले, दहिहंडीवेळी जर एखाद्या गोविंदाचा मृत्यू झाला तर त्याला शासनाकडून १० लाख रुपये मदत देण्यात येईल. तसेच जर एखादा गोविंदा जबर जखमी झाला तर त्याला साडेसात लाख रुपये, अपघातात अपंगत्व आलं तर पाच लाख रुपये मदत देण्याचा निर्णय शासनानं घेतला आहे.

दहिहंडीचा समावेश क्रीडा प्रकारात करण्यात यावा अशी सर्वच गोविंदांची मागणी होती. म्हणून या गोविंदा उत्सवाचा क्रीडा प्रकारात समावेश करुन 'प्रो गोविंदा' स्पर्धा राबवाव्यात. तसेच या स्पर्धा राज्य शासनाकडून राबवण्यात येतील. या स्पर्धकांना बक्षिसाची रक्कम शासनाकडून मिळेल. त्याचबरोबर इतर खेळांप्रमाणं या गोविंदांदेखील शासकीय नोकऱ्यांमध्ये ५ टक्के कोट्याचा लाभ घेता येईल. तसेच इतर सुविधांचाही लाभ घेता येईल, असंही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलं.

पुढील वर्षीपासून भरणार 'प्रो गोविंदा' स्पर्धा

स्पेन, चीन सारख्या देशात पिरॅमिड म्हणून या खेळाचा समावेश आहे. तसेच आपले पारंपारिक खेळ कबड्डी, खो-खो, कुस्ती यांसारख्या खेळांना शासनानं क्रिडा प्रकारात समावेश केला आहे, त्याप्रमाण पुढील वर्षापासून 'प्रो गोविंदा' स्पर्धा घेण्यात येतील. हजारो गोविंदा आपला हा उत्सव मोठा करतात. यामध्ये कोणाला काही सुचवायचं असेल तर त्यावरही आपण विचार करु. आत्ता आपण सुरुवात केली आहे, चांगली सुरुवात आहे याचं सर्वांनी स्वागत करावं.