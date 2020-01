मुंबई - राज्यातील खासगी इमारतीत भरणाऱ्या अंगणवाड्यांच्या जागाभाड्यात भरीव वाढ करण्यास मान्यता देण्यात आली असून, ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्रासाठी 1 हजार रुपये, नागरी क्षेत्रासाठी 4 हजार, तर महानगर क्षेत्रामध्ये 6 हजार रुपये इतके नवीन भाडे असणार आहे, अशी माहिती महिला व बाल विकास मंत्री ऍड. यशोमती ठाकूर यांनी दिली. यासंदर्भात लवकरच शासन निर्णयही घेतला जाणार आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप विभागाच्या आढाव्यादरम्यान राज्यातील एकूण अंगणवाड्यांपैकी 37 हजार 545 अंगणवाड्या या खासगी इमारतींमध्ये भरत असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. भाड्यापोटी अत्यल्प रक्कम दिली जात असल्याने आवश्‍यक सोई- सुविधांनीयुक्त इमारत अंगणवाडी केंद्रांसाठी उपलब्ध होत नव्हती. ही माहिती मिळताच खासगी इमारतीत भरणाऱ्या अंगणवाड्यांसाठी भाड्याच्या रकमेत वाढ करण्याचे निर्देश ऍड. श्रीमती ठाकूर यांनी दिले. अशी असेल वाढ

यापूर्वी सर्वच क्षेत्रातील खासगी जागेत भरणाऱ्या अंगणवाड्यांना सरसकट 750 रुपये जागाभाडे दिले जात होते. यापुढे ग्रामीण भागातील अंगणवाड्यांच्या जागाभाड्यात 250 रुपयांची वाढ करून ते 1 हजार रुपये, नागरी क्षेत्रात 3 हजार 250 रुपयांची वाढ करून 4 हजार रुपये, तर महानगर क्षेत्रात 5 हजार 250 रुपये अशी भरीव वाढ करून 6 हजार रुपये करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. प्रकल्प अधिकाऱ्यांची नियुक्ती

महिला व बाल विकास विभागामार्फत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगास विभागातील 45 रिक्त पदे भरण्यासाठी कळविण्यात आले होते. त्यानुसार आयोगाकडून 45 बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (वर्ग- 2) पदांसाठी शिफारशी प्राप्त झाल्या होत्या. या 45 रिक्त पदांवर शिफारसप्राप्त उमेदवारांची नियुक्ती करण्यास ऍड. श्रीमती ठाकूर यांनी मान्यता दिली.

