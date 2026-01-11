Indian Railway: ब्रिटिश पोशाखाला अलविदा! आता भारतीय रेल्वेमध्ये गणवेशात येणार आधुनिक टच, अश्विन वैष्णव यांची घोषणा

Indian Railways to Replace British-Era Uniforms: भारतीय रेल्वेमध्ये सध्या मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा आणि बदल सुरु आहेत. या बदलांमध्ये आता कर्मचाऱ्यांच्या अधिकृत पोशाखातही महत्वपूर्ण बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. रेल्वे मंत्री अश्विन वैष्णव शुक्रवारी सांगितले की, ब्रिटिश राजवटेत सुरु केलेला बंद गळ्याचा काळा कोट आता भारतीय रेल्वेचा औपचारिक गणवेश राहणार नाही. .रेल्वे मंत्री म्हणाल्या, "आपल्याला फक्त कामाच्या पद्धतीतच नव्हे, तर आपल्या विचारसारणीतुनही गुलामीची मानसिकता दूर करावी लागेल. पोशाख किंवा काम करण्याच्या पद्धतीसह जुन्या प्रथा बदलणे गरजेचे आहे.".Backwater Tourism: पर्यटन प्रेमींसाठी खास! भारतातील या ठिकाणी मिळतो हाऊसबोट स्टेचा आनंद.या निर्णयानुसार, इंग्रजांनी सुरू केलेला काळा कोट बंद गळ्यासह रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी औपचारिक पोशाख म्हणून मान्य केला जाणार नाही. हा बदल फक्त रेल्वेपुरताच मर्यादित राहणार नाही; सरकार एकूणच ब्रिटिश काळातील जुन्या परंपरा बदलण्याकडे लक्ष देत आहे. यात विद्यापीठांतील समारंभातील गाऊन आणि टोपी तसेच शासकीय अधिकाऱ्यांसाठी ठराविक औपचारिक पोशाख यांचा समावेश आहे..सरकारी सूत्रांनुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व मंत्र्यांना आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले आहेत की ब्रिटिश काळातील जुने पोशाख आणि प्रथा ओळखून त्याऐवजी भारतीय संस्कृतीचे प्रतिबिंब दाखवणारे पर्याय सुचवावे.दीक्षांत समारंभांमध्ये गाऊन आणि टोपी घालण्याची प्रथा हळूहळू कमी होत असली तरी काही ठिकाणी ती अजूनही सुरू आहे. मात्र, भारतातील उष्ण आणि दमट हवामानात हे पोशाख सोयीचे नाहीत, असे अनेक शिक्षक आणि विद्यार्थी सांगत आले आहेत. त्यामुळे या प्रथेवरही पुनर्विचार होण्याची शक्यता आहे..NHM Gadchiroli Bharti 2026: राष्ट्रीय आरोग्य अभियान गडचिरोलीत 172 पदांसाठी भरती सुरू; जाणून घ्या A टू Z संपूर्ण माहिती.तसेच, वकिलांचे काळे कोट आणि गाऊन बदलण्याबाबतही चर्चा सुरू आहे. अॅडव्होकेट्स अॅक्ट १९६१ अंतर्गत सुरू असलेली ही ब्रिटिश काळातील परंपरा अधिकार, प्रतिष्ठा आणि न्यायप्रणालीशी बांधिलकीचे प्रतीक मानली जात होती, पण आता यावरही आधुनिक दृष्टीकोनातून विचार करण्याची गरज आहे. सर्वसाधारणपणे, सरकार हा बदल फक्त पोशाखापुरता मर्यादित न ठेवता, जुन्या परंपरांची ओळख करून त्यांना भारतीय संस्कृतीच्या अनुकूल बनवनीकडे वाटचाल करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.