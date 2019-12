इंद्राणी मुखर्जीला तिसऱ्यांदा जामीन नामंजूर 

मुंबई - शीना बोरा हत्या खटल्यातील प्रमुख आरोपी इंद्राणी मुखर्जी हिचा जामीन अर्ज शुक्रवारी विशेष "सीबीआय' न्यायालयाने नामंजूर केला. प्रकृतीच्या कारणावरून तिने जामीन मागितला होता. काही महिन्यांपासून वेगवेगळ्या आजारांनी ग्रासलेल्या इंद्राणीला तातडीने रुग्णालयात उपचार घेण्याची गरज आहे. त्यासाठी तिला जामीन मंजूर करावा, अशी मागणी करण्यात आली होती. भायखळा तुरुंगात तिच्यावर उपचार होऊ शकणार नाहीत, असा दावा करण्यात आला होता. राज्य सरकारने तिला जामीन देण्यास विरोध केला होता. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप इंद्राणीने आतापर्यंत तीन वेळा जामिनासाठी अर्ज केले आहेत. या खटल्याची नियमित सुनावणी सुरू असून, आतापर्यंत 36 साक्षीदारांची जबानी नोंदवण्यात आली. इंद्राणीने मुलगी शीना बोरा हिची एप्रिल 2012 मध्ये हत्या केली, असा आरोप आहे. या गुन्ह्यात तिचा दुसरा पती आणि वाहनचालक यांनी मदत केल्याचाही आरोप असून, हे दोघेही अटकेत आहेत. हा गुन्हा ऑगस्ट 2015 मध्ये उघड झाला होता.

Web Title: Indrani Mukherjee denied bail for the third time