Indurikar Maharaj: नाद करता काय? इंदुरीकर महाराज मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीला; ट्रोलर्सना दिलेलं चॅलेंज पूर्णच करणार?

CM Devendra Fadnavis: महाराष्ट्रातील सुप्रसिद्ध कीर्तनकार ह.भ.प. निवृत्ती महाराज देशमुख-इंदुरीकर यांनी गुरुवारी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. महाराजांनी मागे एकदा एक निश्चित बोलून दाखवला होता, एक प्रकारे त्यांनी ट्रोलर्सना इशाराच दिलेला होता. तोच निर्धार ते आता पूर्ण करीत असल्याचं दिसून येतंय..निवृत्ती महाराज इंदुरीकर हे मागच्या वर्षी चांगलेच ट्रोल झाले होते. त्याचं कारण त्यांच्या मुलीचा साखरपुडा. त्यांनी त्यांच्या मुलीचा जंगी साखरपुडा केला होता. कार्यक्रमातला खर्च, डामडौल, त्यांच्या मुलीची एन्ट्री, ड्रेस यावरुन त्यांना ट्रोल करण्यात आलेलं होतं. त्याचं कारण त्यांनी मागे कीर्तनात दिलेले उपदेश..समाज प्रबोधनकार असं बिरुद इंदुरीकर महाराजांना लावलं जातं. ते कीर्तनामध्ये साधे विवाह करण्याबाबत सांगत असतात. आपल्या विनोदी शैलीतून ते उपेदश देत असतात. परंतु जेव्हा स्वतःच्याच मुलीचा साखरपुडा त्यांनी शाही पद्धतीने केला, तेव्हा मात्र त्यांना लोकांनी प्रश्न विचारले..व्यथित झालेल्या इंदुरीकरांनी कीर्तन थांबवण्याचाही मनोदय बोलून दाखवलेला आहे. तेव्हाच त्यांनी ट्रोलर्सना इशारा देत साखरपुड्यापेक्षा लग्न जंगी करणार, असं म्हटलं होतं. आता ते खरं करणार असल्याचं दिसून येतंय. कारण त्यांनी त्यांच्या मुलीची लग्नपत्रिका राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना दिली आहे..इंदुरीकर महाराजांनी गुरुवारी मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा निवासस्थानी जात त्यांची भेट घेतली. त्यांच्या मुलीचा विवाह ३ मे रोजी नाशिकच्या संगमनेर येथे संपन्न होतोय. या कार्यक्रमासाठी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन निमंत्रण दिलं. मुख्यमंत्री लग्नासाठी हजर राहतील, अशी शक्यता आहे. यावरुनच हे लग्न उंची स्वरुपात होईल, असं दिसतंय.