Konkan Tourism : तारकर्लीत ‘आयएनएस गुलदार’चे पाण्याखालील संग्रहालय; नियंत्रित जलसमाधीमुळे कोकण पर्यटनाला नवी ओळख

पुणे : कोकणाच्या पर्यटन क्षेत्राला जागतिक ओळख देण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तारकर्ली येथे पाण्याखालचे संग्रहालय उभे केले जाणार आहे. त्यासाठी भारतीय नौदलात तब्बल ४० वर्षे देशाची सेवा करणारी 'आयएनएस गुलदार' युद्धनौकेला अरबी समुद्रात जलसमाधी दिली. पुढील दोन-तीन वर्षात या युद्धनौकेवर समुद्रातील जीवसृष्टी निर्माण होऊन पर्यटकांना अविस्मरणीय असा अनुभव पानबुडीच्या माध्यमातून घेता येणार आहे. .महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाने ही अनोख्या संग्रहालयाची संकल्पना मांडून त्यावर गेल्या दोन-तीन वर्षापासून काम सुरू केले होते. राज्य सरकारने नौदलाकडून आयएनएस गुलदार ही युद्धनौका घेऊन त्यावर संग्रहालय साकारण्याचा निर्णय घेतला. ही युद्धनौका मंगळवारी (ता. १९) सायंकाळी तारकर्ली जवळील निवती येथे समुद्रात नियंत्रित पद्धतीने यशस्वीरीत्या जलसमाधी देण्यात आली. ही युद्धनौका समुद्रात ठरलेल्या ठिकाणी यशस्वीपणे बुडविण्याचे काम पुण्यातील आयटस स्पोर्ट्स ॲण्ड सेफ्टी प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीने केले आहे..ही युद्धनौका समुद्र किनाऱ्यापासून सुमारे १३ किलोमीटर आत असून, ती २२ मीटर खोल समुद्रात स्थिरावलेली आहे. या परिसरात सध्या स्कुबा ड्रायव्हिंग केले जाणार आहे.पण पुढील दोन तीन वर्षात युद्धनौकेत सागरी जैवविविधता म्हणजे प्रवाळ, प्रवाळभित्ती, समुद्री गवत आणि शेवाळ यासह सूक्ष्म प्लवक निर्माण होणार आहे. त्यामुळे विविध प्रकारच्या रंगीबेरंगी माशांच्या प्रजननाला मदत करणार आहे. ही युद्धनौका बघण्यासाठी माझगाव डॉक येथे खास पानबुडी तयार केली जात असून, त्यातून हे समुद्रातील अंतर्गत पर्यटकांना पाहता येणार आहे. यातून सिंधुदुर्गमधील पर्यटन वाढणार आहे.