INS विक्रांत घोटाळा : आर्थिक गुन्हे विभाग सोमय्यांच्या चौकशीसाठी सक्षम - राऊत

मुंबई : INS विक्रांत निधी घोटाळा प्रकरणी शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी भाष्य केलं आहे. राज्याचा आर्थिक गुन्हे विभाग हा याप्रकरणी किरीट सोमय्या यांची चौकशी करण्यास ईडी किंवा इन्कम टॅक्स विभागापेक्षा अधिक सक्षम असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. (INS Vikrant scam EOW able to probe Kirit Somaiya says Sanjay Raut)

राऊत म्हणाले, किरीट सोमय्या हे आर्थिक गुन्हे विभाग (EOW) किंवा पोलिसांसमोर चौकशीसाठी हजर झाले असतील. हा पोलिस तपासाचा भाग आहे. EOW म्हणजे आर्थिक गुन्हे विभाग सक्षम आहे. ईडी किंवा इन्कम टॅक्सपेक्षा आमचे अधिकारी अधिक सक्षम आहेत ते अधिक तपास करतील. पोलीस तपासाचा भाग असल्यानं मी यावर जास्त काही बोलणार नाही.

जेम्स लेन प्रकरणात महाराष्ट्रात ब्राह्मण आणि मराठा असा वाद निर्माण केल्याप्रकरणी शरद पवारांवर गुन्हा दाखल करावा अशी भाजपनं मागणी केली आहे. यावर बोलताना राऊत म्हणाले, "भाजप काहीही म्हणू शकतं. भाजपच्या म्हणण्यावर महाराष्ट्र चाललाय कायद्याचं राज्य आहे, कायद्यानचं चालेल"

"शिवसेना कायमचं अयोध्येत जात आलेली आहे. आमचा आणि अयोध्येचं नात हे राजकीय, निवडणुकीचं आणि षडयंत्राचं भाग नाही. जेव्हापासून अयोध्येचं आंदोलन सुरु झालं तेव्हापासून शिवसेना आणि अयोध्येचं नातं आहे. महाराष्ट्रात सरकार बनल्यानंतर मुख्यमंत्री तिथं दोन वेळा गेले आहेत. त्याठिकाणी आम्ही विविध कामांसाठी जाणार आहोत. यात्री निवासाचं काय यांपैकी एक आहे. सध्या तिथं कोणालाही जाऊ द्या तिथं लोकांनी स्वच्छ भावनेनं जावं जर तुम्ही राजकीय भावनेनं गेलात तर रामलल्ला मदत करणार नाहीत," अशा शब्दांत राऊत यांनी राज ठाकरेंना टोला लगावला.

औरंगाबादेत राज ठाकरेंनी सभेचं आयोजन केलंय तर करु द्या. कोणाला जायचंय त्यांना जाऊ द्या. सरकारला किंवा शिवसेनेसाठी हे आव्हान नाही. मराठवाड्याच्या जनेतनं कायम शिवसेनाला समर्थन दिलंय. त्यामुळं कोणाला तिथं सभा घ्यायची असेल तर घेऊ द्या या देशात लोकशाही आहे, त्यामुळं कोणालाही जायचा अधिकार आहे, असंही संजय राऊत यावेळी म्हणाले.