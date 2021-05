दहावी-बारावी परीक्षेचे गोपनीय साहित्य सुरक्षित ठेवण्याच्या सूचना

औरंगाबाद: राज्य मंडळाने दहावीच्या परीक्षा रद्द केल्या आहेत, तर बारावीच्या परीक्षेबाबत अजून काही निर्णय झालेला नाही (scc and hsc exam). परंतु, परीक्षेचे सर्व साहित्य केंद्रांना देण्यात आले होते. त्यात फक्त औरंगाबाद केंद्रावर साहित्य बाकी होते. त्यामुळे ज्या ज्या ठिकाणी साहित्य पुरविण्यात आले आहे. त्यांनी ते साहित्य सुरक्षित ठेवावे अशा सूचना राज्य मंडळाच्या बैठकीत करण्यात आल्याचे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी तथा प्रभारी विभागीय मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. बी. बी. चव्हाण यांनी सांगितले.

परीक्षेसाठी आवश्यक असलेल्या उत्तरपत्रिकांचा पुनर्वापर करता येऊ शकतो; तसेच इतर जे गोपनीय साहित्य आहे त्याचा गैरवापर होऊ नये. यासाठी ज्या ज्या ठिकाणी साहित्य आहे, त्यांनी त्याची गोपनीयता ठेवावी, अशा सूचना अध्यक्ष दिनकर पाटील, सचिव अशोक भोसले यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत देण्यात आल्या.(instructions to keep confidential material of 10th 12th examination safe)

दहावी-बारावीच्या परीक्षेसाठी यंदा पावणेदोन लाख विद्यार्थी बसले आहेत. कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे दहावीची परीक्षा रद्द झाली असली आणि बारावीचे पेपर पुढे ढकलेले असले तरी मूल्यमापन आणि पुढील नियोजनाबाबत अजून सूचना नसल्याचे विभागीय शिक्षण मंडळातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.