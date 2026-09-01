IPS Brijesh Singh: डिजिटल अरेस्टपासून ‘सायबर गुलामगिरी’पर्यंत धक्कादायक वास्तव; आयपीएस अधिकारी ब्रिजेश सिंह यांचा मोठा इशारा

आयपीएस अधिकारी ब्रिजेश सिंह यांनी AP Globale Digital ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत भारतासमोरील वाढत्या सायबर धोक्यांवर सविस्तर भाष्य केले आहे. अपर्णा प्रभूदेसाई यांनी घेतलेल्या या मुलाखतीत डिजिटल अरेस्ट, सायबर स्लेव्हरी, सोशल इंजिनिअरिंग, ऑनलाइन ब्लॅकमेलिंग, सायबर युद्ध, भारताची डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि भविष्यातील ‘सायबर सार्वभौमत्व’ अशा अनेक गंभीर विषयांवर चर्चा झाली..डिजिटल अरेस्टच्या माध्यमातून नागरिकांना कशाप्रकारे मानसिक दबावाखाली आणले जाते, यामागे नेमकी यंत्रणा कशी काम करते आणि या फसवणुकीमागे असलेल्या टोळ्यांचे जाळे किती मोठे आहे, याचा धक्कादायक खुलासा या मुलाखतीत करण्यात आला. लाओस, म्यानमार आणि कंबोडियातील काही भागांमध्ये सायबर गुन्हेगारीसाठी विशेष कंपाऊंड चालवले जात असल्याचे ब्रिजेश सिंह यांनी सांगितले. नोकरीचे आमिष दाखवून तरुणांना परदेशात नेले जाते आणि त्यानंतर त्यांचे अपहरण करून त्यांना सायबर फसवणुकीसाठी जबरदस्तीने कामाला लावले जाते. पासपोर्ट काढून घेऊन त्यांना सायबर गुन्ह्यांचे प्रशिक्षण दिले जाते..विशेष म्हणजे, अशा प्रकारे सायबर गुन्ह्यांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या व्यक्तींना भारतीय भाषांचे प्रशिक्षण दिले जाते. त्यामुळे नागरिकांना त्यांच्या स्वतःच्या भाषेत फोन करून विश्वास संपादन केला जातो. डिजिटल अरेस्टच्या कॉलमध्ये बनावट पोलिस स्टेशन, अधिकारी, लोगो आणि वॉरंट दाखवले जातात. जनरेटिव्ह एआयच्या मदतीने अशा बनावट गोष्टी अधिक वास्तववादी पद्धतीने तयार करणे आता सोपे झाले असल्याचे सिंह यांनी स्पष्ट केले..सायबर गुन्ह्यांमध्ये तंत्रज्ञानापेक्षा मानवी मानसिकतेचा गैरफायदा मोठ्या प्रमाणावर घेतला जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले. जवळपास तीन चतुर्थांश यशस्वी सायबर हल्ल्यांमध्ये ‘सोशल इंजिनिअरिंग’चा सहभाग असल्याचा दावा त्यांनी केला. म्हणजेच एखाद्या व्यक्तीच्या भीतीचा, अज्ञानाचा किंवा विश्वासाचा फायदा घेत त्याच्याकडून संवेदनशील माहिती मिळवली जाते.भारताच्या डिजिटल सुरक्षेबाबत बोलताना सिंह यांनी आधार आणि यूपीआय ही देशाची मोठी डिजिटल ताकद असल्याचे सांगितले. या व्यवस्थांचे संरक्षण करणे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले. आधारचा मूळ डिजिटल डेटाबेस भेदला गेला नसल्याचा दावा करत, असुरक्षित प्लॅटफॉर्मवर अपलोड केलेल्या आधारच्या प्रतींमधून काही माहिती लीक होऊ शकते, असे त्यांनी स्पष्ट केले..AI युगात मोठी संधी, पण राष्ट्रीय सुरक्षेची आव्हानेही गंभीर... भारताचे माजी Deputy NSA पंकज सरन यांची AP Globale Digital ला खास मुलाखत.यावेळी पुण्यातील कॉसमॉस बँक सायबर हल्ल्याचाही उल्लेख करण्यात आला. या प्रकरणात अवघ्या अडीच तासांत २० देशांमध्ये २९ हजार व्यवहार झाल्याचे सांगण्यात आले. यावरून सायबर गुन्हेगारीचे नेटवर्क किती वेगाने आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काम करू शकते, याची कल्पना येते.महिला आणि तरुणांशी संबंधित ऑनलाइन गुन्ह्यांबाबतही सिंह यांनी चिंता व्यक्त केली. खासगी फोटो मिळवून ब्लॅकमेलिंग करणे, ऑनलाइन शोषण आणि त्यातून मानसिक त्रास निर्माण होणे, अशा घटनांमध्ये वाढ होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मनी अशा गुन्ह्यांना रोखण्यासाठी अधिक जबाबदारीने काम करण्याची गरज असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले..भविष्यात कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजेच AI ही राष्ट्रीय सार्वभौमत्वाची कसोटी ठरू शकते, असा महत्त्वाचा मुद्दाही या मुलाखतीत मांडण्यात आला. भारताने स्वतःची सुरक्षित आणि सार्वभौम AI व्यवस्था विकसित करणे, डेटा सुरक्षित ठेवणे आणि तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत आत्मनिर्भर होणे गरजेचे असल्याचे सिंह यांनी सांगितले. भारताच्या AI Missionच्या माध्यमातून या दिशेने काम सुरू असल्याचाही उल्लेख त्यांनी केला.एकूणच, ब्रिजेश सिंह आणि अपर्णा प्रभूदेसाई यांच्यातील या संवादातून डिजिटल जगातील वाढते धोके केवळ तंत्रज्ञानापुरते मर्यादित नसून ते मानवी मानसशास्त्र, अर्थव्यवस्था आणि राष्ट्रीय सुरक्षेशी जोडले गेले असल्याचे स्पष्ट झाले..UPSC पासून AI आधारित सुशासनापर्यंतचा प्रवास; माजी IAS डॉ. नितीन गोकर्ण यांनी सांगितले यशाचे मंत्र .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.