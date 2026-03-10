Iran War Impact: युद्धाचे परिणाम! नाशिकमधल्या ४०० कंपन्या बंद पडण्याच्या मार्गावर; संभाजीनगरमधले उद्योजक म्हणतात, कोरोनासारखी परिस्थिती...

Nashik, Chh. Sambhaji Nagar: इराण-इस्रायल यद्धाचे परिणाम आता थेट आपल्यापर्यंत येऊन ठेपले आहेत. छत्रपती संभाजी नगर, नाशिक आणि राज्यातल्या इतर महत्त्वाच्या शहरांमधल्या शेकडो कंपन्या बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. त्याचं कारण आहे गॅस. गॅस पुरवठा खंडित झाल्याने मोठं संकट उभा रहात आहे..छत्रपती संभाजीनगरमधील ऑटोमोबाईल, फार्मा उद्योगासोबतच हॉटेल व्यवसायावरही परिणाम होऊ लागले आहेत. कोरोनातल्या लॉकडाऊनसारखी परिस्थिती निर्माण होईल, अशी भीती उद्योजकांनी व्यक्त केलीय. त्यासाठी मंगळवारी चेंबर ऑफ मराठवाडा इंडस्ट्री संघटनेच्या वतीने उद्योजकांची बैठक घेण्यात आली..माझ्या घटस्फोटादरम्यान बाबा एखाद्या मित्रासारखे सोबत होते... शर्मिष्ठा राऊतने वडिलांबद्दल केला भावुक खुलासा.गॅस पुरवठा सुरळीत झाला नाही तर व्यवसाय बंद करण्याची वेळ येईल, त्यामुळं केंद्र सरकारने जो जीआर काढला आहे, त्याची अंमलबजावणी करावी आणि राज्य सरकारने यात लक्ष घालावं, अशी मागणी छत्रपती संभाजी नगर येथील उद्योजकांनी केली आहे..नाशिकमधील ४०० कंपन्या बंद पडण्याच्या मार्गावरयुद्धाचा फटका थेट उद्योग क्षेत्राला बसत आहे. गॅस टंचाईमुळे नाशिकमधील उद्योग अडचणीत आले आहेत. चारशेपेक्षा जास्त कंपन्या बंद पडण्याच्या उंबरठ्यावर आहेत. अनेक कंपन्यांकडे फक्त एक दिवसाचा साठा उरला असून पुरवठा न झाल्यास कंपन्या बंद ठेवण्याची वेळ येणार आहे.कंपन्या बंद झाल्यास उद्योग जगताला कोट्यावधींचा फटका बसण्याची शक्यता वर्तवण्यात येतेय. अनेक कंपन्यांना गॅस पुरवठा करणाऱ्या कंपनीनं पुरवठ्यावर निर्बंध लादण्याची सूचना दिलेली आहे. कंपन्या बंद झाल्यास ऑटोमोबाईलसह अन्य मोठ्या कंपन्यांच्या उत्पादनावरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. लघू उद्योगातील जवळपास ४० कंपन्या बंद झाल्याचं संघटनेचे अध्यक्ष अर्जुन गायकवाड यांनी सांगितलं..इतिहासात लपून गेलय 'हे' ठिकाण जिथे श्रीकृष्ण अन् सुदामाची झालेली भेट; मूठभर पोहे बनले छप्पन भोग, आयुष्यात एकदातरी नक्की द्या भेट.दरम्यान, केंद्र सरकारने नैसर्गिक वायू (Natural Gas) पुरवठ्याचे नियमन करण्यासाठी Natural Gas (Supply Regulation) Order, 2026 हा आदेश राजपत्रात 9 मार्च 2026 रोजी प्रसिद्ध केला आहे. हा आदेश Essential Commodities Act, 1955 च्या कलम 3 अंतर्गत जारी करण्यात आलेला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.