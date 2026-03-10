महाराष्ट्र बातम्या

Iran War Impact: युद्धाचे परिणाम! नाशिकमधल्या ४०० कंपन्या बंद पडण्याच्या मार्गावर; संभाजीनगरमधले उद्योजक म्हणतात, कोरोनासारखी परिस्थिती...

Natural gas shortage due to Gulf conflict hits automobile and pharma hubs in Maharashtra: युद्धाचा फटका थेट उद्योग क्षेत्राला बसत आहे. गॅस टंचाईमुळे नाशिकमधील उद्योग अडचणीत आले आहेत.
संतोष कानडे
Nashik, Chh. Sambhaji Nagar: इराण-इस्रायल यद्धाचे परिणाम आता थेट आपल्यापर्यंत येऊन ठेपले आहेत. छत्रपती संभाजी नगर, नाशिक आणि राज्यातल्या इतर महत्त्वाच्या शहरांमधल्या शेकडो कंपन्या बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. त्याचं कारण आहे गॅस. गॅस पुरवठा खंडित झाल्याने मोठं संकट उभा रहात आहे.

