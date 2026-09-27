जयगड-चिपळूण-सातारा महामार्गाला वेग, ९८ किलोमीटरच्या मार्गाच्या अहवालाची प्रक्रिया; सल्लागार नियुक्तीसाठी निविदा

चिपळूण : कोकणातील जयगड बंदराला पश्चिम महाराष्ट्राशी जोडणाऱ्या जयगड-चिपळूण-सातारा हरितक्षेत्र द्रुतगती महामार्गाच्या हालचालींना वेग आला आहे. भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने या ९८ किलोमीटरच्या प्रस्तावित मार्गासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल आणि व्यवहार्यता अहवाल तयार करण्यासाठी सल्लागार नियुक्त करण्याची निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यामुळे या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या पुढील निर्णयाकडे कोकणासह पश्चिम महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे..जयगड बंदरापासून चिपळूणमार्गे साताऱ्यापर्यंत हा प्रस्तावित मार्ग जाणार असून, सातारा येथे त्याची राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ४८शी जोडणी होणार आहे. कोकणातील बंदरांना पश्चिम महाराष्ट्रातील औद्योगिक व कृषिक्षेत्राशी जलद जोडणी देणे, हा या मार्गामागील प्रमुख उद्देश आहे. जयगड बंदरातून होणारी मालवाहतूक सातारा, पुणे तसेच पुढील बाजारपेठांमध्ये कमी वेळेत पोहोचण्यास या मार्गाचा उपयोग होऊ शकतो..'आम्हाला अधिकारी व्हायचंय, तुम्ही फक्त शिक्षक द्या'; बीडच्या ZP शाळेतील मुलींची रिपोर्टिंग करत मुख्यमंत्र्यांना आर्त हाक .चिपळूणला या मार्गामुळे महत्त्वाची जोडणी मिळणार असल्याने स्थानिक पातळीवरही या प्रकल्पाकडे अपेक्षेने पाहिले जात आहे. बंदरातून ये-जा करणाऱ्या मालवाहतुकीला पर्यायी आणि जलद मार्ग उपलब्ध झाल्यास औद्योगिक क्षेत्र, वाहतूक व्यवस्था आणि व्यापाराला चालना मिळण्याची शक्यता आहे; मात्र मार्गनिश्चिती, पर्यावरणीय परिणाम आणि भूसंपादन याबाबतचा सविस्तर अभ्यास महत्त्वाचा ठरणार आहे. सविस्तर प्रकल्प अहवाल व व्यवहार्यता अहवाल तयार करण्यासाठी सल्लागाराला २७० दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे..निविदा ३० सप्टेंबरपर्यंत सादर करता येणार असून, एक ऑक्टोबरला त्या उघडण्यात येणार आहेत. यानंतर प्रस्तावित मार्गाचा तांत्रिक आराखडा, पर्यावरणीय बाबी, भूसंपादनाची आवश्यकता, वाहतूक क्षमता आणि बांधकामाची व्यवहार्यता यांचा अभ्यास केला जाणार आहे. त्यामुळे सध्या हा प्रकल्प प्राथमिक नियोजनाच्या टप्प्यात असून, अहवालानंतरच पुढील निर्णयाची दिशा स्पष्ट होणार आहे..Mumbai-Pune Accident: मुंबई पुणे एक्सप्रेसवेवर तिहेरी अपघात; कोल्हापुरच्या दोन तरुणांचा मृत्यू, एक गंभीर Video Viral .या मार्गामुळे जयगड बंदराची क्षमता वाढवण्यासोबतच चिपळूण परिसरातील उद्योग, गोदामे, वाहतूक आणि रोजगाराच्या संधींना चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. बंदरातून पश्चिम महाराष्ट्राकडे जाणाऱ्या मालवाहतुकीचा वेळ कमी झाल्यास व्यापारी व्यवहार अधिक सुलभ होऊ शकतात; मात्र स्थानिक नागरिकांच्या जमिनी, शेती, बागायती आणि पर्यावरणावर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन मार्ग निश्चित करणे आवश्यक राहणार आहे..बाधितांना योग्य मोबदला मिळणे गरजेचे भूसंपादनाची प्रक्रिया पारदर्शक ठेवण्याबरोबरच बाधितांना योग्य मोबदला मिळणेही महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्यामुळे अहवालात या सर्व बाबींचा समतोल विचार होणे अपेक्षित आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.