नगर, मुंबईत नवी कारागृहे उभारणार

मुंबई - पुण्यातील येरवडा कारागृहातील कैद्यांची संख्या कमी करून त्यांना राहण्यासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध होणार आहे. त्यासाठी नगर आणि मुंबईत नवीन मध्यवर्ती कारागृहे उभारण्यात येणार आहेत. त्यामुळे क्षमतेच्या प्रमाणात येरवड्यात कैदी ठेवणे शक्‍य होणार आहे. नव्या जिल्हा कारागृहांचीही उभारणी होणार आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप येरवडा कारागृहातील अपुऱ्या जागेमुळे तेथील सुमारे २ हजार १९३ कैद्यांना त्वचा आजार (संसर्गजन्य) झाला असून, त्याचे प्रमाण वाढण्याची भीती आहे. या पार्श्वभूमीवर नियोजित कारागृहाच्या योजनांना गती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पुण्यासह राज्यातील विविध शहरांत चार मध्यवर्ती आणि तीन जिल्हा कारागृहे आहेत. या कारागृहाच्या क्षमतेपेक्षा दोन ते अडीचपट कैद्यांना ठेवण्यात आल्याची आकडेवारी राज्य सरकारने जाहीर केली आहे. त्यात येरवडा कारागृहाची क्षमता ही २४०० इतकी असताना त्याठिकाणी ५ हजार ८०० कैदी आहेत. त्यानुसार प्रत्येक कैद्याला साधारपणे दोन चौरस मीटरही जागा नसल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे कैद्यांत संसर्गजन्य आजारांचा प्रादुर्भाव होत असल्याचे दिसून आले आहे. यानुषंगाने आता नव्या कारागृहाची कामे लवकर करून त्याठिकाणीही कैद्यांना ठेवण्याची सोय होणार आहे. त्यामुळे येरवड्यासह अन्य तीन मध्यवर्ती कारागृहात क्षमता इतकेच कैदी असतील असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले.

